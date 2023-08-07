Специалист рассказал, сколько суток можно хранить разрезанный арбуз

Впрочем, имеется и одно но: у разрезанного арбуза есть четкий срок годности, после которого употреблять его в пищу категорически не рекомендуется. Специалист Центра оценки качества зерна Виктория Костина рассказала, сколько дней и в каких условиях можно хранить разрезанный арбуз:

«В разрезанном виде бахчевые должны храниться только в холодильнике. Арбуз пригоден к употреблению в течение трех-пяти суток, если хранится в холодном месте. Плод должен быть правильной формы, кожура твердая, равномерной плотности, в мякоти не должно быть больших пустот, арбузные семечки должны быть черными. Ну и классический способ проверки - постучать по арбузу. Если звук звонкий - мякоть плотная, ягода успела вызреть».