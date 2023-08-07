Таллиннцы о прошедшем концерте Depeche Mode: поговаривают, что солист уже не столь хорош в пении

Он считает, что, если футболка с мерчем группы за 40 евро для кого-то дорогое удовольствие, просто не нужно на него тратиться. Но если человеку важно оставить что-то на память от шоу, то это лучший способ. Тем более, что на сайте группы те же футболки стоят так же 40 евро. «Но покупка на сайте это серьезный плюс к доставке. О ценах на услуги нашей почты не будем сейчас. Не хочется о грустном. Другими словами, все стенания и попытки поискать "негатив" в том празднике, который подарили Мартин и Дэйв Таллинну в минувшее воскресенье, это капризы. Судя по реакциям знающих людей, они же фанаты, шоу было на самом деле очень хорошим в сравнении с теми концертами, которые уже прогремели в ЕС в рамках этого тура», - заключает Иван.

Поклонница творчества группы Елена сказала, что ей концерт очень понравился. «Понравилось то, что ребята из Depeche Mode в отличной форме. Поговаривают, что Дэвид уже не столь хорош в пении, но по мне так все было хорошо. Участникам группы уже за 60, но они отлично выглядят и сделали отличное шоу. Также мне понравились новые хиты, как ни странно. Конечно, старые очень классные, всеми любимые, но было и пару новых супер-хитов. Очень мне понравилась организация всего мероприятия, потому что не было нигде диких очередей, все было хорошо с общепитом, с прекрасным вином, шампанским, с туалетами. Не было сильно пьяных людей, не было никаких потасовок, стычек. Все было очень красиво, интеллигентно и здорово. Я осталась очень довольна концертом, и даже, в принципе, пробок особых не было, чтобы выехать на машине. Все было хорошо организованно», - отметила она.

Теле- и радиоведущая Майя Виленчик. Фото: Личный архив автора