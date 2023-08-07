Таллиннцы о прошедшем концерте Depeche Mode: поговаривают, что солист уже не столь хорош в пении

6 августа на Таллиннском певческом поле состоялось долгожданное событие - концерт легендарной группы Depeche Mode. Мы узнали у нескольких посетивших мероприятие меломанов, что им понравилось или не понравилось.
Своими эмоциями с нами поделился наш читатель Иван, жительница Таллинна Елена и теле- и радиоведущая Майя Виленчик.
По мнению Ивана, который отправился слушать живое выступление любимой группы уже в восьмой раз, этот концерт был организован на удивление хорошо. «Если понимать, что речь идет об организации досуга на несколько часов для как минимум 40 тысяч человек на территории с тремя входами. То, что цены на еду и напитки завышены, это естественно, как снег зимой. Удивляться этому и возмущаться, значит признаваться вслух, что ты неофит и человек случайный», - считает житель Таллинна. «В случае с Depeche Mode это "явка с повинной", признание своей нетрушности. Бывалые фанаты всегда накопят немного лишней наличности именно на стакан пива за 7 евро. И переплатить 5 евро за то, чтобы получить стакан с логотипом группы для нас тоже не проблема. Вместо стенаний о дороговизне можно посмотреть, сколько стоят билеты на концерты DM в других европейских странах и порадоваться прайсу в Эстонии. Ну а про дорогую еду здесь можно шуметь тогда каждый день, посещая любой сетевой маркет в нашей стране. Цены на продукты в Эстонии заметно выше той же Германии, где и билеты на DM по 250 евро», - отмечает Иван.
По его словам, в плане логистики все было идеально. «Но Depeche Mode это не поход на платный пляж с зарезервированным шезлонгом. Это все-таки рок-шоу. Это несколько часов плечом к плечу с теми, кто знает не только Enjoy The Silence и Personal Jesus. И в этом смысле это очень крутое мероприятие. Когда слева от тебя стоят гости из Польши, справа немцы, а впереди ветераны-депешисты из Риги. И при этом всем глубоко наплевать, какой у тебя цвет кожи и сколько языков ты не знаешь. Этот снобизм и выпендреж остается за границами территорий, где выступает Depeche Mode. Я был на девяти концертах. И то что произошло 6 августа 2023 года - один из лучших моих концертов Depeche Mode», - говорит Иван.
Он считает, что, если футболка с мерчем группы за 40 евро для кого-то дорогое удовольствие, просто не нужно на него тратиться. Но если человеку важно оставить что-то на память от шоу, то это лучший способ. Тем более, что на сайте группы те же футболки стоят так же 40 евро. «Но покупка на сайте это серьезный плюс к доставке. О ценах на услуги нашей почты не будем сейчас. Не хочется о грустном. Другими словами, все стенания и попытки поискать "негатив" в том празднике, который подарили Мартин и Дэйв Таллинну в минувшее воскресенье, это капризы. Судя по реакциям знающих людей, они же фанаты, шоу было на самом деле очень хорошим в сравнении с теми концертами, которые уже прогремели в ЕС в рамках этого тура», - заключает Иван.
Поклонница творчества группы Елена сказала, что ей концерт очень понравился. «Понравилось то, что ребята из Depeche Mode в отличной форме. Поговаривают, что Дэвид уже не столь хорош в пении, но по мне так все было хорошо. Участникам группы уже за 60, но они отлично выглядят и сделали отличное шоу. Также мне понравились новые хиты, как ни странно. Конечно, старые очень классные, всеми любимые, но было и пару новых супер-хитов. Очень мне понравилась организация всего мероприятия, потому что не было нигде диких очередей, все было хорошо с общепитом, с прекрасным вином, шампанским, с туалетами. Не было сильно пьяных людей, не было никаких потасовок, стычек. Все было очень красиво, интеллигентно и здорово. Я осталась очень довольна концертом, и даже, в принципе, пробок особых не было, чтобы выехать на машине. Все было хорошо организованно», - отметила она.
По мнению Майи, это было атмосферно, красиво и масштабно для нашей маленькой страны. «Можно искать минусы, придираться или сравнивать, например, в моем случае с концертом Depeche Mode 2013 года в Литве, который я могу назвать лучшим из всех концертов, на которых я когда либо бывала. Но зачем, если ты наполнен и получил удовольствие. Все сложилось», - отметила теле- и радиоведущая.