ГОВОРИТ НУМЕРОЛОГ ⟩ Вступаем в брак 8 августа: гарантируют ли восьмерки счастье?

Но что говорят астрологи и нумерологи? Хорошо ли играть свадьбы 08.08? Нумеролог и астролог Ольга Потемкина, рассказала, что 8 августа - не очень благоприятный день для заключения брака. Но выход из положения есть всегда!

Ольга Потемкина. Фото: личный архив

«Всем известно, что с астрологической точки зрения есть удачные и неудачные дни.

Восьмого августа Солнце находится в своем знаке, но не в самом благоприятном градусе. Это как человек, живущий в замке с десятком красивых комнат, вдруг оказывается в чулане и не может сразу найти из него выход.

Градус указывает на прекрасный и яркий старт в семейную жизнь, рождение ребенка и вслед за этим череду испытаний, причиной которых могут быть люди из ближайшего окружения, завистливые подруги или друзья, изнуряющий быт и личные амбиции супругов. Чтобы избежать многих трудностей и не сожалеть об ошибках, важно слышать зов своего сердца и действовать в соответствии с ним.