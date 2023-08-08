ГОВОРИТ НУМЕРОЛОГ ⟩ Вступаем в брак 8 августа: гарантируют ли восьмерки счастье?

Август по праву считается самым популярным летним месяцем для свадьбы, и это обусловлено множеством факторов: это и прекрасная солнечная, но не столь жаркая летняя погода, и разнообразие цветов и фруктов, которыми можно украсить свое торжество, и «бархатный» сезон для летнего отдыха, который предполагает удачный и горячий медовый месяц.
Но что говорят астрологи и нумерологи? Хорошо ли играть свадьбы 08.08? Нумеролог и астролог Ольга Потемкина, рассказала, что 8 августа - не очень благоприятный день для заключения брака. Но выход из положения есть всегда!
«Всем известно, что с астрологической точки зрения есть удачные и неудачные дни.
Восьмого августа Солнце находится в своем знаке, но не в самом благоприятном градусе. Это как человек, живущий в замке с десятком красивых комнат, вдруг оказывается в чулане и не может сразу найти из него выход.
Градус указывает на прекрасный и яркий старт в семейную жизнь, рождение ребенка и вслед за этим череду испытаний, причиной которых могут быть люди из ближайшего окружения, завистливые подруги или друзья, изнуряющий быт и личные амбиции супругов. Чтобы избежать многих трудностей и не сожалеть об ошибках, важно слышать зов своего сердца и действовать в соответствии с ним.
С нумерологической точки зрения цифра 8 рассматривается как символ бесконечности и стремления к балансу между духовным и земным. Чтобы держать такой баланс, требуется много сил и любви к своему избраннику или избраннице. В числовом ряду 08.08.2023 скрыта эта возможность. Поэтому, поставив в центр семейной жизни любовь и уважение, можно преодолеть все испытания, стать мудрее, сильнее духом и наслаждаться счастьем со своей второй половинкой, «пока смерть не разлучит их», - уверяет Ольга Потемкина.