50-летняя Хайди Клум в микро-бикини показала, как наслаждается итальянскими каникулами

Модель позирует в кадре, стоя на балконе с видом на море. Позируя, Клум одной рукой коснулась волос, а в другой держала чашку.

«Bonjourno», – подписала она снимок.

Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.