50-летняя Хайди Клум в микро-бикини показала, как наслаждается итальянскими каникулами

50-летняя немецкая модель Хайди Клум опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в коричневом микро-бикини, пишет Гордон.
Модель позирует в кадре, стоя на балконе с видом на море. Позируя, Клум одной рукой коснулась волос, а в другой держала чашку.
«Bonjourno», – подписала она снимок.
Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.
Клум также снималась в эпизодических ролях в сериалах «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки».