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50-летняя Хайди Клум в микро-бикини показала, как наслаждается итальянскими каникулами

Limon.ee
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Хайди Клум.
Хайди Клум. Фото: Stefano Rellandini

50-летняя немецкая модель Хайди Клум опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в коричневом микро-бикини, пишет Гордон.

Модель позирует в кадре, стоя на балконе с видом на море. Позируя, Клум одной рукой коснулась волос, а в другой держала чашку.

«Bonjourno», – подписала она снимок.

Клум сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen. В 2008 году она вошла в список 15 самых богатых моделей в мире по версии Forbes.

Клум также снималась в эпизодических ролях в сериалах «Секс в большом городе», «Как я встретил вашу маму», «Отчаянные домохозяйки».

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