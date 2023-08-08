Гороскоп на 8 августа 2023 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание.
Овен. Замечательный день для всех Овнов, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду! Звезды гороскопа предоставляют Овну шанс получить прибыль даже там, где он не ожидал. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Завтра Овен может рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого он вложил немало времени и сил в какой-то проект. Пусть даже было это давно, и Овен уже перестал надеяться на результат.
Телец. Хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг Тельца будет работать четко, а мышление – отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более, звезды гороскопа завтра мало склоняют Тельца к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем ему просто не будет равных. Посвятив день планированию, Телец не пожалеет: завтрашние идеи способны вывести его на новую высоту!
Близнецы. Близнецам лучше всего удастся строить воздушные замки – они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет Близнецов мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из них один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако Близнецам завтра стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них.
Рак. Рак имеет все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет его с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, Рак столкнется с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды гороскопа советуют Раку завтра открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.
Лев. Для Льва наступает новый этап! Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит ему новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Льва, и хотя в ближайшее время возможны неизбежные волнения и трудности переходного периода, звезды гороскопа уверяют: все будет хорошо. Лев сумеет не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинется далеко вперед.
Дева. За что бы Дева ни взялась, звезды гороскопа не советуют ей торопиться – есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять ее к поспешным, скороспелым шагам! В какой-то момент Деве может показаться, что промедление смерти подобно, и если она поддастся этому порыву, то рискует наломать дров. Чтобы не наделать ошибок (а такие ошибки могут стоить дорого), Деве следует держать себя в руках. Завтра ей лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги.
Весы. Весы будут порхать как бабочка и жалить как пчела! Первое относится к их непосредственным делам и обязанностям, а второе – к конкурентам, которым завтра лучше не становиться у них на пути. Недоброжелателям Весов можно только посочувствовать: любые попытки поставить им палки в колеса завтра способны обернуться тем, что Весы превратят палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.
Скорпион. Звезды гороскопа советуют Скорпиону в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет Скорпиона к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого «Я». Это вовсе не означает, что Скорпион должен противопоставлять себя окружающим, но если он хочет добиться многого, то должен искать свой собственный путь и не быть, как все.
Стрелец. В любых делах Стрельцу будет трудно отличить важное от неважного. Он может придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Стрелец посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали. Впрочем, если у Стрельца нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности, день обещает пройти продуктивно: ведь то, за что он все-таки возьмется, он сделает тщательно, «от и до».
Козерог. Звезды гороскопа призывают Козерога задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если его более-менее устраивает то место под солнцем, которое он занимает, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед! Завтра – отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги Козерог может предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице. Поговорить с начальством? Реализовать свой давний проект? Дерзайте! Не ждите, пока вместо вас это сделает кто-то другой.
Водолей. Водолею следует быть вдвойне осторожным: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах его жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды гороскопа предупреждают, что завтра Водолей может быть втянутым в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться! Чтобы этого не произошло, ему следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно.
Рыбы. В руках Рыб все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг них – стоять коромыслом! Рыбы настроены по-боевому, они готовы направить свои усилия на любой фронт работ! Другое дело, что ситуация, будто в насмешку, будет то и дело требовать от них переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельные Рыбы рискуют пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют им завтра, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном, сообщает 1001goroskop.ru.