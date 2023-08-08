Гороскоп на 8 августа 2023 года для всех знаков Зодиака

Весы. Весы будут порхать как бабочка и жалить как пчела! Первое относится к их непосредственным делам и обязанностям, а второе – к конкурентам, которым завтра лучше не становиться у них на пути. Недоброжелателям Весов можно только посочувствовать: любые попытки поставить им палки в колеса завтра способны обернуться тем, что Весы превратят палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.

Скорпион. Звезды гороскопа советуют Скорпиону в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет Скорпиона к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого «Я». Это вовсе не означает, что Скорпион должен противопоставлять себя окружающим, но если он хочет добиться многого, то должен искать свой собственный путь и не быть, как все.

Стрелец. В любых делах Стрельцу будет трудно отличить важное от неважного. Он может придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Стрелец посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали. Впрочем, если у Стрельца нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности, день обещает пройти продуктивно: ведь то, за что он все-таки возьмется, он сделает тщательно, «от и до».