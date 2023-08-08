Вт, 8.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Lidl умеет удивлять: сравниваем цены в Эстонии и Швейцарии. Как думаете, где дешевле?

Эдгар Гергель
, Руководитель портала Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Чек магазина Lidl, снимок иллюстративный.
Чек магазина Lidl, снимок иллюстративный. Фото: kukurund/Shutterstock

Несколько недель назад впервые побывал в швейцарском Цюрихе, по числу жителей город лишь незначительно уступает Таллинну, по площади примерно в два раза меньше. Все самые известные мировые бренды в нем тоже представлены, в том числе и магазины немецкой сети Lidl. Здесь меня удивили не только кассы самообслуживания, но и сверхвыгодные цены.

Никогда раньше не видел касс самообслуживания в Lidl. Не скажу, что бывал в каждой стране, но на родине сети - в Германии - эти магазины мне кажутся весьма устаревшими, и там уж точно нет никаких касс самообслуживания. А-ля наши Säästumarket в начале 2000-х. А вот в Швейцарии было чисто, современно и совершенно недорого! И это при средней месячной зарплате по стране в 6 800 евро брутто, и минимальной зарплате от 2 600 до 5 200 евро (в зависимости от сферы деятельности сотрудника). 

Мои друзья из Германии говорят, что у них эти магазины не так популярны, как у нас, там никогда нет такого ажиотажа. Но начало этому бизнесу в Германии было положено почти 100 лет назад, а у нас совсем недавно. Поэтому в Эстонии пока много посетителей, сотрудников, и в магазине соблюдается чистота и порядок, как в Швейцарии, но у нас, на удивление, нет касс самообслуживания. Да и цены существенно отличаются. В первую очередь, на алкогольные напитки и товары из отдела галантереи. 

Чтобы вам проще было понять всю боль, напишу также курс швейцарского франка. Он практически один к одному с евро. За один швейцарский франк дают 1,04 евро. 

Аперолевый рай

Различные виды любимого многими летнего оранжевого напитка Aperol - в том числе и Bitterol Spritz - продаются как в швейцарском Lidl, так и у нас. Один и тот же напиток в Эстонии стоит дороже, чем в Цюрихе. И не на какие-то там цены, а с учетом текущего курса - примерно на 1 евро и 20 центов за бутылку. 

Швейцария

Цена напитка Bitterol Spitz в Швейцарии
Цена напитка Bitterol Spitz в Швейцарии Фото: Эдгар Гергель

Эстония 

Цена Bitterol Spritz в Эстонии
Цена Bitterol Spritz в Эстонии Фото: Эдгар Гергель

Пивка для рывка!

Здесь тоже цены играют не в пользу Эстонии, самое дешевое полулитровое пиво в Швейцарии стоит примерно 57 евроцентов, плата за тару не добавляется, в Эстонии самое дешевое пиво - 65 евроцентов + 10 евроцентов залог за банку. И разница еще в том, что у нас пиво латвийское, а в Швейцарии - бельгийское. 

Пиво в Швейцарии
Пиво в Швейцарии Фото: Эдгар Гергель
Пиво в Эстонии 
Пиво в Эстонии Фото: Эдгар Гергель

Хотите вкусно пахнуть?

В Эстонии вкусно пахнуть стоит дороже, чем в Швейцарии. Один и тот же шариковый дезодорант, аромат которого, кстати, очень хорош, стоит у нас больше евро, а в Цюрихе - меньше. Разница в цене - более 50 евроцентов, не в пользу эстонского Lidl. Справедливо? 

Шариковый дезодорант на прилавке Lidl в Швейцарии
Шариковый дезодорант на прилавке Lidl в Швейцарии Фото: Эдгар Гергель
Шариковый дезодорант в Эстонии
Шариковый дезодорант в Эстонии Фото: Эдгар Гергель

Лимонад в Эстонии резко подорожал! 

Еще год назад фирменные лимонады Lidl в Эстонии стоили примерно столько же, сколько в Швейцарии, но инфляция продолжается, чего не сказать о Швейцарии. Один и тот же лимонад стоит по-разному. Очень по-разному. Так как у нас добавляется еще 10 евроцентов за банку. 41 евроцент (по текущему курсу) в Швейцарии против наших 79. 

Цена лимонада Freeway в Эстонии
Цена лимонада Freeway в Эстонии Фото: Эдгар Гергель
Цена лимонада Freeway в Швейцарии
Цена лимонада Freeway в Швейцарии Фото: Эдгар Гергель

Холодного чайку не желаете? 

Любимый напиток детей и подростков в Эстонии менее доступен, чем в Швейцарии. Из-за цены. Дороже. В Lidl Цюриха удалось найти персиковый холодный чай чуть дешевле, чем у нас. Было ли там что-то дороже, чем у нас? 

Ценник на большую бутылку холодного чая - внизу, около 62 евроцентов 
Ценник на большую бутылку холодного чая - внизу, около 62 евроцентов Фото: Эдгар Гергель
Холодный чай в эстонском Lidl. 89 центов плюс 10 центов тара.
Холодный чай в эстонском Lidl. 89 центов плюс 10 центов тара. Фото: Эдгар Гергель
Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх