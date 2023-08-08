ФОТО ⟩ Lidl умеет удивлять: сравниваем цены в Эстонии и Швейцарии. Как думаете, где дешевле?

Никогда раньше не видел касс самообслуживания в Lidl. Не скажу, что бывал в каждой стране, но на родине сети - в Германии - эти магазины мне кажутся весьма устаревшими, и там уж точно нет никаких касс самообслуживания. А-ля наши Säästumarket в начале 2000-х. А вот в Швейцарии было чисто, современно и совершенно недорого! И это при средней месячной зарплате по стране в 6 800 евро брутто, и минимальной зарплате от 2 600 до 5 200 евро (в зависимости от сферы деятельности сотрудника).

Мои друзья из Германии говорят, что у них эти магазины не так популярны, как у нас, там никогда нет такого ажиотажа. Но начало этому бизнесу в Германии было положено почти 100 лет назад, а у нас совсем недавно. Поэтому в Эстонии пока много посетителей, сотрудников, и в магазине соблюдается чистота и порядок, как в Швейцарии, но у нас, на удивление, нет касс самообслуживания. Да и цены существенно отличаются. В первую очередь, на алкогольные напитки и товары из отдела галантереи.

Чтобы вам проще было понять всю боль, напишу также курс швейцарского франка. Он практически один к одному с евро. За один швейцарский франк дают 1,04 евро.

Аперолевый рай