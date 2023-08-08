ФОТО ⟩ Lidl умеет удивлять: сравниваем цены в Эстонии и Швейцарии. Как думаете, где дешевле?

Несколько недель назад впервые побывал в швейцарском Цюрихе, по числу жителей город лишь незначительно уступает Таллинну, по площади примерно в два раза меньше. Все самые известные мировые бренды в нем тоже представлены, в том числе и магазины немецкой сети Lidl. Здесь меня удивили не только кассы самообслуживания, но и сверхвыгодные цены.
Никогда раньше не видел касс самообслуживания в Lidl. Не скажу, что бывал в каждой стране, но на родине сети - в Германии - эти магазины мне кажутся весьма устаревшими, и там уж точно нет никаких касс самообслуживания. А-ля наши Säästumarket в начале 2000-х. А вот в Швейцарии было чисто, современно и совершенно недорого! И это при средней месячной зарплате по стране в 6 800 евро брутто, и минимальной зарплате от 2 600 до 5 200 евро (в зависимости от сферы деятельности сотрудника).
Мои друзья из Германии говорят, что у них эти магазины не так популярны, как у нас, там никогда нет такого ажиотажа. Но начало этому бизнесу в Германии было положено почти 100 лет назад, а у нас совсем недавно. Поэтому в Эстонии пока много посетителей, сотрудников, и в магазине соблюдается чистота и порядок, как в Швейцарии, но у нас, на удивление, нет касс самообслуживания. Да и цены существенно отличаются. В первую очередь, на алкогольные напитки и товары из отдела галантереи.
Чтобы вам проще было понять всю боль, напишу также курс швейцарского франка. Он практически один к одному с евро. За один швейцарский франк дают 1,04 евро.
Аперолевый рай
Различные виды любимого многими летнего оранжевого напитка Aperol - в том числе и Bitterol Spritz - продаются как в швейцарском Lidl, так и у нас. Один и тот же напиток в Эстонии стоит дороже, чем в Цюрихе. И не на какие-то там цены, а с учетом текущего курса - примерно на 1 евро и 20 центов за бутылку.
Швейцария
Эстония
Пивка для рывка!
Здесь тоже цены играют не в пользу Эстонии, самое дешевое полулитровое пиво в Швейцарии стоит примерно 57 евроцентов, плата за тару не добавляется, в Эстонии самое дешевое пиво - 65 евроцентов + 10 евроцентов залог за банку. И разница еще в том, что у нас пиво латвийское, а в Швейцарии - бельгийское.
Хотите вкусно пахнуть?
В Эстонии вкусно пахнуть стоит дороже, чем в Швейцарии. Один и тот же шариковый дезодорант, аромат которого, кстати, очень хорош, стоит у нас больше евро, а в Цюрихе - меньше. Разница в цене - более 50 евроцентов, не в пользу эстонского Lidl. Справедливо?
Лимонад в Эстонии резко подорожал!
Еще год назад фирменные лимонады Lidl в Эстонии стоили примерно столько же, сколько в Швейцарии, но инфляция продолжается, чего не сказать о Швейцарии. Один и тот же лимонад стоит по-разному. Очень по-разному. Так как у нас добавляется еще 10 евроцентов за банку. 41 евроцент (по текущему курсу) в Швейцарии против наших 79.
Холодного чайку не желаете?
Любимый напиток детей и подростков в Эстонии менее доступен, чем в Швейцарии. Из-за цены. Дороже. В Lidl Цюриха удалось найти персиковый холодный чай чуть дешевле, чем у нас. Было ли там что-то дороже, чем у нас?