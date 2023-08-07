Опубликовано трогательное видео с Раймондом Паулсом и его скончавшейся супругой Ланой

В пятницу, 4 августа, общественность потрясла печальная новость: после болезни в возрасте 84 лет ушла из жизни супруга Маэстро Раймонда Паулса Лана, пишет RUS TVNET.
Латвийский журналист Арнис Краузе поделился в социальных сетях трогательным видео, на котором Маэстро Раймонд Паулс запечатлен вместе со своей супругой Ланой.
Подписал журналист видео строчками из песни Маэстро, посвященными Лане: «Lana, Lana, Baltezers sasals un aizmigs, Lana, Lana, Ziemelis griezīgi kauks».
Как сообщалось, 4 августа стало известно, что скончалась жена Раймонда Паулса Лана.
В тот же вечер в пятницу, 4 августа, в концертном зале «Дзинтари» состоялся концерт Маэстро Раймонда Паулса и камерного оркестра Sinfonietta Rīga под названием Dziesmas bez vārdiem («Песни без слов»).
Маэстро и его супруга 31 августа должны были отметить 61-ю годовщину свадьбы.