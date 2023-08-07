Опубликовано трогательное видео с Раймондом Паулсом и его скончавшейся супругой Ланой

Латвийский журналист Арнис Краузе поделился в социальных сетях трогательным видео, на котором Маэстро Раймонд Паулс запечатлен вместе со своей супругой Ланой.

В тот же вечер в пятницу, 4 августа, в концертном зале «Дзинтари» состоялся концерт Маэстро Раймонда Паулса и камерного оркестра Sinfonietta Rīga под названием Dziesmas bez vārdiem («Песни без слов»).