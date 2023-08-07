Мартин Репинский отпраздновал день рождения вдали от Эстонии: надо быть честным с собой и с другими

Бывший министр и политик Мартин Репинский открывает новую страницу в своей жизни: ресторанный бизнес и козья ферма - в прошлом, аренда автомобилей - в будущем. В воскресенье он отпраздновал свой 37-й день рождения вдали от Эстонии.

Весной Репинский объявил о закрытии своего ресторана в Виймси. Политик, продававший тако, признался, что он не обанкротился, у него просто пропал интерес. «Я просто решил продать. Так бывает в бизнесе: что-то покупаешь, что-то продаешь. Никаких особых причин нет, просто я решил, что теперь стоит заняться другими вещами», - сказал Репинский.