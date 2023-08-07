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Мартин Репинский отпраздновал день рождения вдали от Эстонии: надо быть честным с собой и с другими

Стен Таливеэ
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Мартин Репинский.
Мартин Репинский. Фото: Andres Haabu

Бывший министр Мартин Репинский отправился в Грузию, чтобы отметить свой день рождения с близкими людьми. Он не скрывает, что открыл новую страницу в своей жизни в плане бизнеса, пишет Elu24. «Прокат автомобилей потихоньку развивается», - говорит Репинский.

Бывший министр и политик Мартин Репинский открывает новую страницу в своей жизни: ресторанный бизнес и козья ферма - в прошлом, аренда автомобилей - в будущем. В воскресенье он отпраздновал свой 37-й день рождения вдали от Эстонии.

Весной Репинский объявил о закрытии своего ресторана в Виймси. Политик, продававший тако, признался, что он не обанкротился, у него просто пропал интерес. «Я просто решил продать. Так бывает в бизнесе: что-то покупаешь, что-то продаешь. Никаких особых причин нет, просто я решил, что теперь стоит заняться другими вещами», - сказал Репинский.

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