Море, лыжи и горы: гороскоп путешествий на осень 2023 года для всех знаков Зодиака

Лев

Вы, Львы, нуждаетесь в отдыхе, наполненном роскошью, новыми знакомствами, и светским обществом. Если позволяет бюджет, то Вы сможете провести лучший отпуск в своей жизни в Вегасе, Лос-Анджелесе или Монако. Либо Вы можете порадовать ребенка внутри себя - отправляйтесь в Дисней Ленд, а еще лучше - на сафари!

Дева

Вы из тех людей, которые любят четко планировать каждый этап своего путешествия. Организованный тур по экзотическим местам может быть для вас глотком свежего воздуха. Возьмите местного гида, который знает все лучшие места для шопинга, питания и отдыха. Вы испытываете незабываемые ощущения от повседневных обычаев другой культуры. Экзотические страны, такие как Индия, Египет или Перу, могут предложить вам именно такой отдых.

Весы

Весы, бездельничать весь день у бассейна - не ваш вариант. Вы хотите, чтобы путешествие приносило вам новые впечатления, знакомства и пищу для ума. Живой и динамичный город с богатой культурой, такой как Рио, Париж или Лондон, - это то, что вам нужно. После того, как Вы с удовольствием пройдетесь по музеям и магазинам, Вы вернетесь в отель и наступит самая прекрасная часть вашего путешествия - Вы будете собираться к вечернему выходу. Да, не отказывайте себе в ночной жизни - вам сейчас это необходимо.

Скорпион