ВИДЕО ⟩ Эстонка из Германии о концерте Depeche Mode в Таллинне: как же у вас тут дешево, во Франкфурте билет стоил 245 евро!

Всеми любимая группа Depeche Mode дала вчера свой четвертый концерт в Эстонии. Впервые они побывали у нас в 1998 году, а последний раз - 17 лет назад. «Я слушаю их с незапамятных времен», - говорит житель Пярну, приехавший в столицу только ради этого концерта.

Молодые люди из Тарту говорят, что являются поклонниками группы уже шесть лет и что приезд на концерт был запланирован заранее. «Единственное, о чем мы беспокоились, - успеем ли мы купить билет в фан-зону», - говорят они, поясняя, что все вместе следили за сайтом Live Nation.

«Мы знали, что билеты поступят в продажу в 11 часов утра, и нужно будет сразу их брать. Поскольку я сам в это время был на работе, я надеялся, что в ближайшие пять минут никто (из клиентов интервьюируемого - прим. ред.) не зайдет, чтобы я успел купить билеты», - рассказывают жители Тарту, добавляя, что цена билетов показалась им приемлемой.

В Германии цены выше, чем у нас

Кайе, также уроженка Тарту, говорит, что, хотя она сейчас живет в Германии, цены в Эстонии во много раз ниже. «Здесь все очень дешево», - говорит она, отмечая, что недавно побывала на концерте Depeche Mode во Франкфурте, где за билет с нее взяли 245 евро.

«Поскольку во Франкфурте было очень круто, и я слышала, что группа будет выступать и в Таллинне, решила приехать и насладиться этим концертом вместе с мамой», - рассказывает она, добавляя, что ее мама сразу же согласилась присоединиться.