В воскресенье вечером на Таллинском певческом поле выступила британская группа Depeche Mode. Ожидалось, что на концерт придут десятки тысяч поклонников, но перед выступлением Elu24 решил узнать, насколько большие фанаты съехались на такое событие. «Я их поклонница с 14 лет», - рассказывает эстонка, проживающая в Германии.
ВИДЕО ⟩ Эстонка из Германии о концерте Depeche Mode в Таллинне: как же у вас тут дешево, во Франкфурте билет стоил 245 евро!
Всеми любимая группа Depeche Mode дала вчера свой четвертый концерт в Эстонии. Впервые они побывали у нас в 1998 году, а последний раз - 17 лет назад. «Я слушаю их с незапамятных времен», - говорит житель Пярну, приехавший в столицу только ради этого концерта.
Молодые люди из Тарту говорят, что являются поклонниками группы уже шесть лет и что приезд на концерт был запланирован заранее. «Единственное, о чем мы беспокоились, - успеем ли мы купить билет в фан-зону», - говорят они, поясняя, что все вместе следили за сайтом Live Nation.
«Мы знали, что билеты поступят в продажу в 11 часов утра, и нужно будет сразу их брать. Поскольку я сам в это время был на работе, я надеялся, что в ближайшие пять минут никто (из клиентов интервьюируемого - прим. ред.) не зайдет, чтобы я успел купить билеты», - рассказывают жители Тарту, добавляя, что цена билетов показалась им приемлемой.
В Германии цены выше, чем у нас
Кайе, также уроженка Тарту, говорит, что, хотя она сейчас живет в Германии, цены в Эстонии во много раз ниже. «Здесь все очень дешево», - говорит она, отмечая, что недавно побывала на концерте Depeche Mode во Франкфурте, где за билет с нее взяли 245 евро.
«Поскольку во Франкфурте было очень круто, и я слышала, что группа будет выступать и в Таллинне, решила приехать и насладиться этим концертом вместе с мамой», - рассказывает она, добавляя, что ее мама сразу же согласилась присоединиться.
Смотрите видео, чтобы узнать, какое настроение царило за воротами Певческого поля: