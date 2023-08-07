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КАК ЭТО БЫЛО ⟩ Смотри: сотни фанатов Depeche Mode прилипали к забору Певческого поля

Limon.ee
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Концерт группы Depeche Mode на Таллиннском певческом поле.
Концерт группы Depeche Mode на Таллиннском певческом поле. Фото: Sander Ilvest

В воскресенье, 6 августа, популярнейшая группа Depeche Mode дала большой концерт в Эстонии, который стал их единственным концертом в странах Балтии. На концерте были десятки тысяч зрителей, но большое колиичество фанатов наслаждались выступлением любимой группы из-за забора, пишет Elu24.

В воскресенье днем ​​ворота Таллиннского певческого поля были открыты, чтобы и большие, и маленькие поклонники могли послушать легендарную группу Depeche Mode, потому что после 17-летнего перерыва группа наконец вернулась в Эстонию.

Концерт посетило около 40 000 человек. Обычный билет стоил 79 евро, билет в фан-зону - 129 евро, VIP-пакет - 349 евро. Впрочем, не такие большие поклонники Depeche Mode могли не тратить такие суммы, насладившись концертом из-за забора.

Кто-то даже взял из дома пледы, чтобы приятным и теплым августовским вечером послушать концерт бесплатно.

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