ФОТО ⟩ Космические цены на концерте Depeche Mode: врап стоил 15 евро, стакан пива – 7

В воскресенье вечером, 6 августа, на Таллиннском певческом поле выступала британская группа Depeche Mode. Ожидалось, что на концерт придет 40 000 поклонников, которым придется платить за еду и напитки втридорога. «Цены кусачие», - сказал молодой человек, ожидающий свою еду, делится Elu24.
В воскресенье, уже после обеда, открылись ворота Таллиннского певческого поля, чтобы все фанаты успели попасть на легендарный концерт английской электронной группы Depeche Mode. После 17-летнего ожидания она наконец-то приехали в Эстонию.
А что по ценам?
Цена за разливное пиво - 7 евро, но при этом необходимо оплатить еще многоразовый стаканчик, который стоил 3 евро. «2 евро потом получите обратно, а евро - это плата за утилизацию», - объясняет репортер, добавляя, что цена не отпугивала людей, поскольку можно было заметить, что многие ходили со стаканчиками пива и сидра.
Бокал как красного, так и белого вина стоил 7 евро, а шампанского - 15 евро.
На концертной площадке бутылка воды стоила 3 евро, причем с бутылки снималась пробка. «Беспокойство о таре? Не понятно. В сумку бутылку уже не уберешь, поэтому приходится держать ее в руках», - отмечает репортер.
Цены на еду космические: куриные крылышки, хот-доги и гамбургеры стоили в среднем 10 евро за порцию. Турецкая шаурма с шашлыком и куриная тортилья стоили 15 евро.
Самая дешевая еда - картофель фри, цена которого была 5 евро.
Большие поклонники группы также могли приобрести футболку Depeche Mode за 40 евро. «Приличное количество фанатов на самом деле покупают здесь футболки, и некоторые сразу же после покупки надевают ее», - отмечает репортер.