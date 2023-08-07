ФОТО ⟩ Космические цены на концерте Depeche Mode: врап стоил 15 евро, стакан пива – 7

В воскресенье, уже после обеда, открылись ворота Таллиннского певческого поля, чтобы все фанаты успели попасть на легендарный концерт английской электронной группы Depeche Mode. После 17-летнего ожидания она наконец-то приехали в Эстонию.

А что по ценам?

Цена за разливное пиво - 7 евро, но при этом необходимо оплатить еще многоразовый стаканчик, который стоил 3 евро. «2 евро потом получите обратно, а евро - это плата за утилизацию», - объясняет репортер, добавляя, что цена не отпугивала людей, поскольку можно было заметить, что многие ходили со стаканчиками пива и сидра.

Бокал как красного, так и белого вина стоил 7 евро, а шампанского - 15 евро.

На концертной площадке бутылка воды стоила 3 евро, причем с бутылки снималась пробка. «Беспокойство о таре? Не понятно. В сумку бутылку уже не уберешь, поэтому приходится держать ее в руках», - отмечает репортер.

Цены на еду космические: куриные крылышки, хот-доги и гамбургеры стоили в среднем 10 евро за порцию. Турецкая шаурма с шашлыком и куриная тортилья стоили 15 евро.

Самая дешевая еда - картофель фри, цена которого была 5 евро.