ВИДЕО ⟩ Стал известен полный список травм, которые получила Лада Дэнс в страшном ДТП в Подмосковье

Как произошла авария с участием Лады Дэнс

ДТП с артисткой в Подольске произошло в субботу, 5 августа, примерно в 18:20 по направлению движения от Москвы на 52-м километре трассы. Водитель автомобиля такси, где ехала Лада Дэнс, столкнулся с двумя машинами, которые перед этим устроили аварию. Певицу госпитализировали с места происшествия на вертолете МЧС. Всего в результате столкновения трех машин пострадали четыре человека, в том числе 51-летний водитель артистки. Он также госпитализирован с переломами рёбер и позвонков.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили информацию о том, что в ДТП попал автомобиль, где находилась Лада Дэнс.

«По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на две ранее столкнувшиеся автомашины, стоявшие на проезжей части автодороги. В результате происшествия четыре человека получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение. <...> Предварительно, певица в момент ДТП находилась в автомобиле такси», - сообщили в ведомстве.

Что известно о состоянии Лады Дэнс

По словам директора певицы Сергея Пудовкина, изначально у него не было информации о том, что артистка попала в аварию. Однако позже он заявил, что Дэнс не может разговаривать, поэтому подробностей раскрывать не будет.

«Она ехала с корпоративного выступления, направлялась домой. Действительно, произошло достаточно серьезное ДТП. Был привлечен вертолет медицинской службы и МЧС. Госпитализация в Институт микрохирургии мозга. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Сейчас проходят обследования, ведутся медицинские исследования на этот счет. Будем надеяться, что все будет хорошо. Спасибо медицинским и оперативным службам, которые быстро подключились. Кто виноват - непонятно, степень виновности будет известна позже, это будут разбираться уже другие органы. Что касается Лады Дэнс, то действительно она в плохом состоянии находится, в тяжелом состоянии, поэтому вертолет, поэтому МЧС, поэтому госпитализация», - высказался Пудовкин.

По данным телеграм-канала, артистка находится в сознании. Её перевели в частную клинику, сообщил продюсер Сергей Пудовкин. В момент ДТП Дэнс находилась на заднем сиденье и была пристёгнута.