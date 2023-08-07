Гороскоп на 7 августа для всех знаков Зодиака

День связан с ростом деловой активности, а потому как нельзя лучше подходит для начала работы над новыми проектами. Достаточно благоприятен он и для общения, налаживания контактов.
В профессиональной сфере старайтесь сохранять верность традициям: в этот день некоторый консерватизм, верность общепринятым правилам большинством людей воспринимаются благосклонно. Очень удачно решатся многие финансовые вопросы; желающим увеличить доходы следует проявить настойчивость.
Очень высока вероятность романтических увлечений, начала серьезных отношений. Однако следует помнить, что первое впечатление может быть обманчивым, а потому с новыми знакомыми следует вести себя осторожнее. Удачными будут встречи с давними знакомыми, друзьями юности, а также родственниками, живущими в других городах.
Овен
Овны поглощены собственными заботами и интересами и мало интересуются делами окружающих. Следствием такого подхода может быть разлад и на работе, и в семье, причем пустяковыми ссорами дело не ограничивается. Помните, что вы только выиграете, если измените свое поведение - целей, стоящих перед вами, будет гораздо легче достичь, если найти надежных союзников.
А вот с любимым человеком вы наверняка поладите: вам простят маленькие слабости и ошибки недавнего прошлого. Это подходящий день для принятия решений, касающихся отдаленного будущего. Не стоит опасаться того, что не все мечты сбудутся - дайте волю своей фантазии, и вы поймете, что невозможного для вас нет.
Телец
Тельцы прекрасно справляются с любой поставленной задачей, легко обзаводятся полезными связями и преодолевают профессиональные преграды. Вообще, день обещает быть очень удачным для представителей данного знака; единственное, от чего звезды настоятельно рекомендуют отказаться - это утомительные светские развлечения, затягивающиеся допоздна мероприятия.
Надо отметить, что Тельцы сегодня не особенно настроены веселиться: их отличает от представителей других знаков Зодиака не только обычный рационализм, но и неугасимая жажда полезной деятельности. Именно поэтому день будет не только насыщенным событиями, но и плодотворным.
Близнецы
Близнецы сегодня не особенно везучи и очень уязвимы: любая, даже совершенно пустяковая, неудача может надолго выбить их из колеи. Старайтесь держать свое настроение под контролем, но все же не будьте слишком суровы к себе - погрустить порой тоже полезно. Последнее особенно актуально для творческих натур: сегодня они черпают вдохновение в своих истинных и вымышленных страданиях, причем некоторые создают подлинные шедевры.
Увы, отношения с любимым человеком нельзя назвать безоблачными: накопившееся за последнее время взаимное недовольство спровоцирует град упреков и обид. Старайтесь уклониться от выяснения отношений, и уж тем более не принимать в этот день важных решений, касающихся общего будущего.
Рак
Хотя порой негативные тенденции настойчиво напоминают о себе, Раки сохраняют позитивный настрой и завидный оптимизм. Именно поэтому жизнь их медленно, но верно меняется к лучшему. На молниеносные победы сегодня едва ли можно рассчитывать, но это не должно помешать вам двигаться в избранном направлении и искать новые пути к цели.
Возможны разногласия с любимым человеком, не исключены и серьезные споры. Сегодня вы можете проявить настойчивость в принципиальных вопросах: недостатка в убедительных аргументах, подтверждающих вашу правоту, не будет. Отправляясь в далекие поездки, не жалейте времени на сборы: чем серьезнее вы подойдете к решению организационных вопросов, тем приятнее и легче будет путешествие.
Лев
День благоприятный, хотя и несколько утомительный. Львы добьются потрясающих успехов, если будут придерживаться разумного графика и не станут хвататься за все дела сразу. Стоит помнить и о том, что у вас есть надежные помощники; сегодня лучше руководить другими, чем выполнять тяжелую работу самостоятельно. День отлично подходит для собеседований, касающихся приема на работу или в учебные заведения, а также проведения переговоров с новыми партнерами.
Хороши и гармоничны отношения в семье, забываются старые обиды, проблемы отходят на второй план. Однако вашим близким сегодня свойственно некоторое легкомыслие, которое может иметь пагубные последствия; не скупитесь на тактичные советы и подсказки - они помогут избежать неприятностей в будущем.
Дева
Понимая, что достижение важных целей не за горами, Девы берутся за дела с удвоенным усердием. Казалось бы, весьма похвальный подход. Но, увы, велика вероятность, что принесет он лишь переутомление и раздражительность. Как раз сейчас разумнее было бы взять тайм-аут и собраться с силами для решительного, победного рывка. Воспользуйтесь помощью, которую предложат проверенные партнеры, и помните, что сегодня у вас есть все шансы найти легкий путь к успеху, нужно лишь проявить немного фантазии.
Непросто складываются романтические отношения, вы склонны замечать лишь негативные черты характера любимого человека, как будто стремитесь разочароваться в нем как можно скорее. Трудно представить менее походящий день для предъявления претензий; вы склонны подменять конструктивную критику язвительными замечаниями, обидными шутками.
Весы
День связан не столько с появлением новых проблем, сколько с необходимостью углубиться в решение старых. Вам придется разбираться в противоречиях и обидах, накопившихся за долгое время, возвращаться мыслями в далекое прошлое. Это касается и деловой, и личной сферы. Сегодня многие Весы будут сожалеть о том, что некогда сделали неправильный выбор, пошли по ложному пути. Однако помните, что речь идет лишь о мимолетном настроении, и не торопитесь исправлять ошибки, о которых давным-давно пора забыть.
Расходы обещают быть весьма значительными, основные траты связаны с поездками, развлечениями и отдыхом. Звезды советуют свободное время провести дома, отказаться от посещения увеселительных заведений.
Скорпион
Скорпионы чувствуют себя комфортно и уверенно, и в этом нет ничего странного - день обещает быть чрезвычайно удачным. Он прекрасно подходит для совместной деятельности, создания разнообразных союзов и коалиций, поиска единомышленников. Ваш авторитет в кругу коллег, деловых партнеров и близких людей возрастает с каждой минутой, и этим можно воспользоваться, чтобы реализовать некоторые смелые идеи.
И логика, и интуиция ваши сегодня совершенно безупречны, поэтому при решении важных вопросов вы можете руководствоваться собственным мнением. День также связан с получением награды за долгую и упорную работу, воплощением давних планов.
Стрелец
Стрельцы настроены несколько менее оптимистично, чем обычно, а потому могут составить реальное представление о сложившейся ситуации и своем окружении. Сегодня вы можете отделить зерна от плевел и избавиться от всего ненужного. Легко рвутся связи, которые лишь ограничивали вашу свободу и не приносили радости, расставляются необходимые точки над всеми нуждающимися в этом буквами алфавита.
Сегодня вы имеете все шансы разобраться со своими проблемами, а вот в чужие дела лучше не лезть. Даже если близкие попросят у вас совета, старайтесь воздержаться от прямых рекомендаций, не высказывать категоричных суждений, иначе позже придется нести ответственность за чужие ошибки.
Козерог
Все складывается неплохо, но Козероги все же склонны чувствовать себя разочарованными, обиженными. Действительно, судьба сегодня не балует их подарками, заставляет потрудиться, чтобы добиться желаемого. Зато есть шанс разобраться, какая из поставленных целей действительно стоит усилий, а от какой можно отказаться, сэкономив время и энергию. Последние, кстати, сегодня наверняка понадобятся вашим близким. Не забудьте уделить внимание любимому человеку, если не хотите услышать обвинения в черствости и эгоизме.
Становится возможным исполнение давнего желания, но заплатить за него придется дорого. Исход ситуации зависит от вашего решения, поэтому постарайтесь спокойно все обдумать.
Водолей
Водолеев ждет отличный день, полный приятных совпадений и радостных встреч. Вы по-детски непосредственны, обаятельны и веселы, а потому не останетесь незамеченными в любой компании. Новые знакомства, расширение круга общения - это именно то, что вам сегодня нужно. Появляются новые поклонники, звучат романтические признания, и это тоже не может не поднимать настроение.
Возможно, одержать грандиозную победу на профессиональном фронте не удастся, но едва ли сегодня вы захотите погрузиться в печаль из-за этого. Появляются новые идеи, реализация которых обещает увеличение доходов и карьерный рост, так что триумф не за горами.
Рыбы
Рыбы склонны к созерцательности и бездействию. Умение взглянуть на проблемы философски, конечно, заслуживает уважения, но сегодня ваше нежелание бросаться в бой продиктовано скорее ленью, чем желанием все обдумать и выбрать правильную тактику. Ждать у моря погоды - не самый плохой выбор в сложившейся ситуации, если, конечно, вы не станете обвинять окружающих, а особенно - близких людей, в своих мнимых и реальных бедах.
Едва ли можно рассчитывать на поддержку и понимание любимого человека: ваши душевные метания скорее озадачат его, чем вызовут сочувствие. Поэтому прежде, чем обсуждать важные вопросы или выяснять отношения, спуститесь на землю, оцените реальную ситуацию и вооружитесь разумными аргументами.