Гороскоп на 7 августа для всех знаков Зодиака

Надо отметить, что Тельцы сегодня не особенно настроены веселиться: их отличает от представителей других знаков Зодиака не только обычный рационализм, но и неугасимая жажда полезной деятельности. Именно поэтому день будет не только насыщенным событиями, но и плодотворным.

Близнецы

Близнецы сегодня не особенно везучи и очень уязвимы: любая, даже совершенно пустяковая, неудача может надолго выбить их из колеи. Старайтесь держать свое настроение под контролем, но все же не будьте слишком суровы к себе - погрустить порой тоже полезно. Последнее особенно актуально для творческих натур: сегодня они черпают вдохновение в своих истинных и вымышленных страданиях, причем некоторые создают подлинные шедевры.

Увы, отношения с любимым человеком нельзя назвать безоблачными: накопившееся за последнее время взаимное недовольство спровоцирует град упреков и обид. Старайтесь уклониться от выяснения отношений, и уж тем более не принимать в этот день важных решений, касающихся общего будущего.

Рак

Хотя порой негативные тенденции настойчиво напоминают о себе, Раки сохраняют позитивный настрой и завидный оптимизм. Именно поэтому жизнь их медленно, но верно меняется к лучшему. На молниеносные победы сегодня едва ли можно рассчитывать, но это не должно помешать вам двигаться в избранном направлении и искать новые пути к цели.