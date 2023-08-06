Знаменитый голливудский актер планирует стать президентом США – есть одно но

Он пояснил, что своими громкими заявлениями преследовал одну цель - объединения страны: «Во-первых, мое сообщение было не о том, собираюсь я баллотироваться или нет. Мое послание сегодня таково: мы должны объединиться как страна. Если мы все смотрим на Америку как на место, которое хотим сделать номером один в мире, тогда мы должны играть вместе. Так мы добьемся гораздо большего успеха».

Арнольд Шварценеггер. Фото: MARIO ANZUONI/REUTERS

Хотя Шварценеггер и состоит в республиканской партии, он не скрывает своего презрительного отношения к Дональду Трампу. Зато боготворит другого селебрити, ставшего президентом США, - Рональда Рейгана. Тот, кстати, тоже начал свою политическую карьеру с поста губернатора Калифорнии в 1967 году. Кроме того, актер присоединился к самой известной политической династии Америки, когда в в 1986-м женился на Марии Шрайвер - племяннице Джона Ф. Кеннеди. Правда, эта амбициозная пара разошлась два года назад: после 35 лет брака и четырех совместных детей.