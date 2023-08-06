ГАЛЕРЕЯ ⟩ Крупнейший блошиный рынок в Южной Эстонии привлек огромное количество людей

«Собралось огромное количество народу», - так описывает воскресную ярмарку посетительница блошиного рынка в усадьбе Моосте, пишет Elu24.
В первое воскресенье августа двор усадьбы Моосте в Пылваской волости был заполнен посетителями ярмарки. Причиной тому стал крупнейший в Южной Эстонии блошиный рынок, на котором торгуют обычные люди.
Весной и летом во дворе усадьбы Моосте проводится крупнейший в Южной Эстонии блошиный рынок, на котором продаются посуда, предметы домашнего обихода, книги, украшения, безделушки, одежда, антиквариат, мебель, техника и так далее.
«На рынке обычные люди торгуют подержанными вещами и поделками, которые они привезли из дома», - говорится на сайте блошиного рынка Taaskasutuskoda.
«Собралось огромное количество народу. Цены такие же, как на ярмарке, и очень вкусные пироги», - поделился посетитель ярмарки.