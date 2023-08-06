ГАЛЕРЕЯ ⟩ Крупнейший блошиный рынок в Южной Эстонии привлек огромное количество людей

В первое воскресенье августа двор усадьбы Моосте в Пылваской волости был заполнен посетителями ярмарки. Причиной тому стал крупнейший в Южной Эстонии блошиный рынок, на котором торгуют обычные люди.

Весной и летом во дворе усадьбы Моосте проводится крупнейший в Южной Эстонии блошиный рынок, на котором продаются посуда, предметы домашнего обихода, книги, украшения, безделушки, одежда, антиквариат, мебель, техника и так далее.

«На рынке обычные люди торгуют подержанными вещами и поделками, которые они привезли из дома», - говорится на сайте блошиного рынка Taaskasutuskoda.