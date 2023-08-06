Ошибка, разрушившая отношения: «Жена стала требовать от меня деньги за интим, когда узнала, что я встречался с секс-работницей»

«Позже я узнал, что проблема в том, что я однажды обратился к работнице секс-индустрии», - признался мужчина. Супруги прожили в браке 25 лет, и у мужчины впервые возникли проблемы с эрекцией. Он решил пойти к секс-работнице, чтобы выяснить, кто виноват: он или его жена. По словам мужчины, он совершил ужасную ошибку, поскольку теперь его собственная жена хочет, чтобы ей платили около 150 евро за каждый раз, когда они занимаются сексом.

Муж согласился с требованиями жены, и теперь супруги занимаются сексом только два раза в месяц, поскольку только на такое количество мужчине хватает денег. «Трудно поверить, что наш брак дошел до этого», - с грустью говорит он.

Когда женщина узнала о том, что ее супруг встречался с секс-работницей, она не только стала просить деньги за секс, но и начала оскорблять мужа. «Мне стало стыдно, и я пытался объяснить ситуацию жене, но она просто меня не слушала. Теперь я сплю на диване», - говорит он. Супруг хотел бы вернуться к нормальной жизни, но жена не согласна.