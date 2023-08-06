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ВИДЕО ⟩ Тина Кароль во время выступления попала микрофоном в зрителей

Limon.ee
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Тина Кароль.
Тина Кароль. Фото: Aleksandr Gusev

Украинская певица Тина Кароль во время выступления на сцене случайно попала микрофоном, который был закреплен на стойке, в зрителей. Никто не пострадал, пишет Гордон

Микрофон улетел в зал после того, как певица во время музыкального проигрыша принялась вращать стойкой, пританцовывая. Зрители сразу же вернули артистке упавший со сцены микрофон.

«На сцене бывает все. Микрофон Тины Кароль решил "сбежать"», - прокомментировала ролик редакция «Музвар».

Казус произошел во время исполнения певицей ее хита «Вільна».

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