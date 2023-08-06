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Playboy Украина выпустил первый печатный журнал за время войны: на обложке – модель, пострадавшая при обстреле

Limon.ee
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Ирина Белоцерковец на обложке нового выпуска Playboy.
Ирина Белоцерковец на обложке нового выпуска Playboy. Фото: CAP/PLF/Scanpix

Журнал Playboy Украина представил первый печатный выпуск за время полномасштабной войны. Об этом сообщили на официальном сайте издания

На обложке нового выпуска - хирург, модель и телеведущая Ирина Белоцерковец, которая была ранена при обстреле в Киевской области и потеряла глаз.

«Это история невероятной жажды жизни», - пишет Playboy.

В интервью девушка поделилась секретами своей несокрушимости. Кроме этого, в выпуск вошли рассказы других украинских женщин, участниц проекта Women stay strong от Playboy, которые получили травмы во время полномасштабной войны. 

«У меня уже нет красивого лица, но всё остальное тело прекрасно», - делится Ирина Белоцерковец.

Номер не появится в продаже: журнал отправят военным, в больницы и тыловые пункты управления, сообщается на сайте Playboy.

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