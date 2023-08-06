Жюльен Макдональд стал настоящим королем моды в Великобритании, но задолжал кредиторам сотни тысяч фунтов стерлингов.
Знаменитый дизайнер, одевавший королеву Камиллу и Наоми Кэмпбелл, задолжал кредиторам почти миллион долларов
Известный валлийский дизайнер Жюльен Макдональд, чьи платья носили королева Камилла, Белла Хадид, Наоми Кэмпбелл и прочие знаменитости, оказался в долгах. Он задолжал кредиторам 700 тысяч фунтов стерлингов, почти миллион долларов. Об этом пишет Daily Mail.
В течение многих лет валлийский дизайнер, который также появлялся в «Танцах со звездами», одевал голливудских звезд и моделей, от Беллы Хадид до Кэтрин Зета-Джонс, от Наоми Кэмпбелл до Хайди Клум.
Именно он «заманил» королеву Камиллу на ее первый показ мод.
Тем не менее, компания Julien Macdonald Ltd была ликвидирована в прошлом месяце, и теперь журналисты отмечают, что Жюльен, которого когда-то назвали «британским модельером года», не может расплатиться с кредиторами. Им он должен 524 тысячи фунтов стерлингов, а сотрудникам задолжал - 162 000 фунтов стерлингов.
Один кредитор, который помог подготовить его показ на Неделе моды в Лондоне в партнерстве с одной из его самых богатых клиенток, мексиканской светской львицей Габриэлой Гонсалес, сказал: «Я никогда раньше не работал на Жюльена Макдональда и никогда не буду работать на него снова».
Другие обвинили фирму в «отвратительном поведении», в то время как другой инсайдер моды сказал, что мистер Макдональд «обречен на ад».
Один кредитор, которому задолжали более тысячи фунтов стерлингов, утверждает, что в модной студии Macdonald's царила «токсичная атмосфера».
Сотрудница рассказала, что она хотела уйти, почуяв неладное, но ее попросили остаться, о чем она вскоре пожалела. «Макдональд просто осмотрел меня с ног до головы и сказал стилисту: "Кто она? Откуда вы ее взяли?" Это было отвратительно», - рассказала она.
Другой работник обвинил дизайнера в том, что он давал невыполнимые задания. Так, один из портных должен был пошить рубашку для заказчика за пять часов. «У парня чуть не случился сердечный приступ», - сказал он.
Кто такой Жюльен Макдональд?
Всемирно известный дизайнер родился в Мертир-Тидвиле, Уэльс. Его мать научила его вязать, в то время как его отец трудился на фабрике стиральных машин.
Затем он учился в Брайтонском университете и получил степень магистра в Королевском колледже искусств в Лондоне.
Именно во время своего выпускного показа он привлек внимание Карла Лагерфельда и был назначен руководителем отдела трикотажа в Chanel.
Затем в 1997 году Макдональд запустил собственный лейбл, где его репутация ведущего британского модельера продолжала расти.
За эти годы он одел множество знаменитостей - от Бейонсе до Ким Кардашьян, от Рианны до Кэти Перри.