Знаменитый дизайнер, одевавший королеву Камиллу и Наоми Кэмпбелл, задолжал кредиторам почти миллион долларов

Известный валлийский дизайнер Жюльен Макдональд, чьи платья носили королева Камилла, Белла Хадид, Наоми Кэмпбелл и прочие знаменитости, оказался в долгах. Он задолжал кредиторам 700 тысяч фунтов стерлингов, почти миллион долларов. Об этом пишет Daily Mail.

В течение многих лет валлийский дизайнер, который также появлялся в «Танцах со звездами», одевал голливудских звезд и моделей, от Беллы Хадид до Кэтрин Зета-Джонс, от Наоми Кэмпбелл до Хайди Клум.

Именно он «заманил» королеву Камиллу на ее первый показ мод.

Тем не менее, компания Julien Macdonald Ltd была ликвидирована в прошлом месяце, и теперь журналисты отмечают, что Жюльен, которого когда-то назвали «британским модельером года», не может расплатиться с кредиторами. Им он должен 524 тысячи фунтов стерлингов, а сотрудникам задолжал - 162 000 фунтов стерлингов.

Один кредитор, который помог подготовить его показ на Неделе моды в Лондоне в партнерстве с одной из его самых богатых клиенток, мексиканской светской львицей Габриэлой Гонсалес, сказал: «Я никогда раньше не работал на Жюльена Макдональда и никогда не буду работать на него снова».

Другие обвинили фирму в «отвратительном поведении», в то время как другой инсайдер моды сказал, что мистер Макдональд «обречен на ад».