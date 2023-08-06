ИСПОРЧЕННЫЙ ПРАЗДНИК ⟩ Женщина раскрыла самый большой секрет невесты на свадьбе своей сестры

Ошеломленная женщина, написавшая пост, рассказала, что в июне она была на свадьбе двоюродной сестры своего парня и стала свидетелем беспрецедентного инцидента. Она поделилась, что свадьба началась хорошо, но до нее дошли слухи, что на девичнике перед свадьбой произошел большой конфликт, который вызвал большие проблемы со старшей сестрой невесты, пишет Tyla.

Она утверждает, что сестра, которая была подружкой невесты, осталась недовольна тем, что не она оказалась в центре внимания в день торжества своей младшей сестры. По всей видимости, разгневанная сестра решила отомстить невесте и, когда пришло время произносить речь, раскрыла самый большой секрет своей сестры.

Старшая сестра начала свою речь с того, что за целый день все уже достаточно наговорились о невесте и теперь можно уже прекратить. Затем она объявила, что невеста беременна. Об этом секрете никто еще не знал, даже родители невесты. Как утверждается в посте, когда сестра невесты сказала, что не может дождаться встречи с ребенком, в зале стало очень тихо.

Невеста на тот момент была беременна чуть больше месяца, и откровение сестры ее очень сильно огорчило. По словам гостьи, после шокирующей речи настроение на вечеринке было испорчено. Другие тоже сочли поведение старшей сестры очень неуместным, а многие из присутствующих заявили, что о беременности принято говорить только во втором триместре, до этого она может легко прерваться.