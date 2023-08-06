«Лучше не выходите на улицу!». В ближайшие дни на Финляндию может обрушиться сильнейший шторм этого века

На предстоящей неделе в Финляндии прогнозируется исторически сильный шторм, и в понедельник вечером на юге страны ожидаются порывы ветра до 30 метров в секунду, сообщает Ilta-Sanomat. По словам специалиста Финского метеорологического института Ханну Валта, такие порывы ветра могут повалить деревья и снести фестивальные палатки.

По оценкам Валта, вероятность того, что шторм достигнет южной или центральной части Финляндии в понедельник вечером, составляет около 60-70%. Осадков может выпасть около 10-20 миллиметров, но это может произойти и за очень короткое время. Но несмотря на то, что и они могут вызвать проблемы, наибольший ущерб будет скорее нанесен порывами ветра.

Когда шторм достигнет Финляндии, то, по словам Валлы, его можно будет сравнить с такими штормами, как «Паула» или «Сильви». В результате шторма «Паула» в Финляндии были повалены деревья, а «Сильви», обрушившийся на Финляндию в 2010 году, нанес экономический ущерб на сумму около 15 миллионов евро.

В связи с приближающимся штормом метеоролог рекомендует оставаться в помещении или укрыться в машине. «Избегайте выхода на улицу, - говорит он. - Если вы находитесь на улице во время бури, лучше отойти от деревьев». Со дворов домов стоит собрать все предметы, которые ветер может поднять, например стулья и садовую мебель. Валта также рекомендует избегать катания на лодках.