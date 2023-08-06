«Стоит воздержаться от выхода на улицу и собрать со двора все предметы, которые ветер может поднять», - рекомендуют финские метеорологи. Северным соседям в ближайшие дни грозит мощный шторм, который может стать самым сильным за весь XXI век. По словам финских метеорологов, готовиться к шторму следует уже в выходные дни, пишет Elu24.
«Лучше не выходите на улицу!». В ближайшие дни на Финляндию может обрушиться сильнейший шторм этого века
На предстоящей неделе в Финляндии прогнозируется исторически сильный шторм, и в понедельник вечером на юге страны ожидаются порывы ветра до 30 метров в секунду, сообщает Ilta-Sanomat. По словам специалиста Финского метеорологического института Ханну Валта, такие порывы ветра могут повалить деревья и снести фестивальные палатки.
По оценкам Валта, вероятность того, что шторм достигнет южной или центральной части Финляндии в понедельник вечером, составляет около 60-70%. Осадков может выпасть около 10-20 миллиметров, но это может произойти и за очень короткое время. Но несмотря на то, что и они могут вызвать проблемы, наибольший ущерб будет скорее нанесен порывами ветра.
Когда шторм достигнет Финляндии, то, по словам Валлы, его можно будет сравнить с такими штормами, как «Паула» или «Сильви». В результате шторма «Паула» в Финляндии были повалены деревья, а «Сильви», обрушившийся на Финляндию в 2010 году, нанес экономический ущерб на сумму около 15 миллионов евро.
В связи с приближающимся штормом метеоролог рекомендует оставаться в помещении или укрыться в машине. «Избегайте выхода на улицу, - говорит он. - Если вы находитесь на улице во время бури, лучше отойти от деревьев». Со дворов домов стоит собрать все предметы, которые ветер может поднять, например стулья и садовую мебель. Валта также рекомендует избегать катания на лодках.
Газета Iltalehti также дает людям советы на случай бури. Например, рекомендуется запастись продуктами питания, своевременно подзарядить электроприборы и иметь при себе фонарь.
Финская государственная телерадиокомпания Yle тоже пишет, что метеоролог Маркус Мянтиканнас призывает жителей страны подготовиться в течение выходных к суровой погоде, ожидаемой в понедельник. По словам метеоролога, наибольшая неопределенность в настоящее время связана с продолжительностью и мощностью шторма. Однако не исключено, что ожидаемая в понедельник сильная буря может стать одной из самых жестоких в этом тысячелетии.
По словам метеоролога, вечером в понедельник или в ночь на вторник ожидаются очень сильные порывы ветра, ливень, интенсивные молнии и град.
Штормовая погода ожидается и в Эстонии
Синоптик Кайро Кийтсак пишет в Facebook, что хотя завтра и послезавтра в Эстонии ожидается тропическая ночь, за ней, очевидно, последуют порывы ветра. «От тропической до штормовой погоды менее чем за 48 часов», - пишет Кийтсак.
«Ко вторнику жара над Эстонией отступит, а воздух станет более прохладным. Будут часты дожди и будет дуть очень сильный юго-восточный и южный ветер, постепенно перемещающийся с островов на юго-запад. Сильные порывы ветра могут нанести ущерб, поэтому следите внимательно за прогнозом погоды!» - говорит он.