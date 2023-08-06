СМОТРИ ⟩ День города Нарва-Йыэсуу: вкусно, весело и шумно

В субботу, 5 августа, в Нарва-Йыэсуу состоялось главное событие - День города, которое объединило как молодых, так и взрослых жителей и гостей города. В течение всего дня проводились развлекательные мероприятия для всех возрастных групп.

Нарва-Йыэсуу устроил праздник как для гостей города, так и для местных жителей. Фото: Erakogu

«Народу много, настроение отличное. Погода хорошая, мы купили здесь знаменитую нарвскую миногу и пиво пивоваренного завода "Narva Pruulikoda"», - рассказывает мужчина, приславший фотографии, добавляя, что на празднике предлагали разнообразную еду. «Здесь десятки различных деликатесов Кавказа и копченая рыба. Все блюда великолепны!» - говорит он, отмечая цены.

В рамках Дня города проходила ярмарка со всякой вкуснятиной. Фото: Erakogu

«Шашлык стоит 10 евро, пиво - 4 евро, минога - 2 евро за штуку, а копченый лещ стоит 8 евро», - рассказывает читатель. «Детям устроили веселые катания на лошадях, а вечером всех ждал большой концерт. Даже видели, как здесь гуляла мэр Нарвы Катри Райк», - отмечает он.

День города Нарва-Йыэсуу. Фото: Erakogu

Вечер завершился концертом с участием талантливых исполнителей «ВИА Клюква», танцевального коллектива Varjud, группы Anna Darling, фокусника Дмитрия Зорина и рок-группы AveNue.

На празднике предлагали разнообразную, а самое главное - вкусную еду. Фото: Erakogu

По случаю Дня города городская управа Нарвы-Йыэсуу предоставила в этот день бесплатную парковку для всех желающих, чтобы посетителям было легче и удобнее принять участие в мероприятиях.

Дети смогли покататься на лошадях. Фото: Erakogu