Депутат Рийгикогу опубликовал видео, как ему делают татуировку на руке

Политик и депутат Рийгикогу Хендрик Террас в своем Facebook поделился видеозаписью, на которой он лежит в светлой комнате с большим окном и ему делает татуировку человек, которого Террас считает талантливым татуировщиком.

Политик Террса пришел сделать татуировку. Фото: Ekraanitõmmis videost.

«Риво - очень талантливый художник. Сегодня это была камера пыток, - продолжает он, имея в виду мучительную боль при нанесении татуировок». «Риво - мой избиратель, он меня сейчас отчитывает», - с юмором говорит Террас.

Хендрик Террас делает татуировку. Фото: Ekraanitõmmis videost.