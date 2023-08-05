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Депутат Рийгикогу опубликовал видео, как ему делают татуировку на руке

Limon.ee
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Хендрик Йоханнес Террас
Хендрик Йоханнес Террас Фото: Taavi Sepp

Политик Хендрик Террас опубликовал в социальных сетях видеозапись своего пребывания в тату-салоне. «Риво - мой избиратель, он сейчас занимается мной», - говорит Террас о человеке, который наносит рисунок на его руку.

Политик и депутат Рийгикогу Хендрик Террас в своем Facebook поделился видеозаписью, на которой он лежит в светлой комнате с большим окном и ему делает татуировку человек, которого Террас считает талантливым татуировщиком.

Политик Террса пришел сделать татуировку.
Политик Террса пришел сделать татуировку. Фото: Ekraanitõmmis videost.

«Риво - очень талантливый художник. Сегодня это была камера пыток, - продолжает он, имея в виду мучительную боль при нанесении татуировок». «Риво - мой избиратель, он меня сейчас отчитывает», - с юмором говорит Террас.

Хендрик Террас делает татуировку.
Хендрик Террас делает татуировку. Фото: Ekraanitõmmis videost.

Имеет ли татуировка какое-то особое значение и сколько времени потребовалось политику, чтобы сделать татуировку, Террас уточнять не хочет. «Все, чем я хотел бы сказать, я опубликовал в социальных сетях», - сказал Террас в интервью Elu24.

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