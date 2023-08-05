Депутат Рийгикогу опубликовал видео, как ему делают татуировку на руке

Политик Хендрик Террас опубликовал в социальных сетях видеозапись своего пребывания в тату-салоне. «Риво - мой избиратель, он сейчас занимается мной», - говорит Террас о человеке, который наносит рисунок на его руку.
Политик и депутат Рийгикогу Хендрик Террас в своем Facebook поделился видеозаписью, на которой он лежит в светлой комнате с большим окном и ему делает татуировку человек, которого Террас считает талантливым татуировщиком.
«Риво - очень талантливый художник. Сегодня это была камера пыток, - продолжает он, имея в виду мучительную боль при нанесении татуировок». «Риво - мой избиратель, он меня сейчас отчитывает», - с юмором говорит Террас.
Имеет ли татуировка какое-то особое значение и сколько времени потребовалось политику, чтобы сделать татуировку, Террас уточнять не хочет. «Все, чем я хотел бы сказать, я опубликовал в социальных сетях», - сказал Террас в интервью Elu24.