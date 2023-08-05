В редакцию Elu24 обратилась девушка, с которой на прошлой неделе произошел неприятный инцидент - поездка на такси закончилась домогательствами. «Я попросила водителя остановиться в другом месте, потому что не хотела, чтобы он знал мой точный адрес», - рассказывает она. Таксофирма обещает разобраться с этим вопросом: «Мы свяжемся с водителем, напомним ему о правилах поведения на рабочем месте и подчеркнем важность создания уважительной атмосферы».

Нет ничего необычного в том, чтобы ездить на такси, но, похоже, в последнее время домогательства таксистов стали «трендом». За последний год несколько молодых женщин написали в социальных сетях о том, что они обеспокоены своей безопасностью, и история зачастую одна и та же: «На меня напал приставучий таксист по дороге из пункта А в пункт Б. Похоже, это тенденция».