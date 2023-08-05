СБУДЕТСЯ? ⟩ Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа для всех знаков Зодиака

Неделя большого финансового прорыва, когда многие дела будут спориться легко и непринужденно. А вы готовы «схватить» синюю птицу? Астролог и таролог Юлия Лифанова рассказывает, почему грядущие семь дней надо как следует поработать и обратить на финансово-успешных людей рядом с вами, пишет wday.ru.
Деньги, деньги, деньги…Грядущая неделя с 7 по 13 августа будет пропитана разговорами о финансах, о новых проектах и каких-то обязательствах перед семьей и родными. Несмотря на то что на небе аж шесть ретроградных планет, это не мешает Вселенной структурировать нас и помогать выводить жизнь на качественно иной уровень. Туда, где есть благополучие, хороший доход и накопления.
Придется всерьез заняться здоровьем, ведь оно тоже является ценностью вне времени - тренд на образ жизни, как у «калифорнийской» наследницы не сбавляет оборотов. В данном случае я имею ввиду спорт, дисциплинированное питание и мониторинг здоровья у профессиональных врачей - подобное давно считается «правильным» тоном.
Поэтому, если вы хотите не просто хорошо зарабатывать и красиво одеваться, но и полноценно являть собой тот самый «богатый» лайфстайл - эта неделя познакомит вас с подобными людьми. Оно могут иметь отношение к сфере красоты, здоровья, ресторанов, велнес, спа…Вы точно не пройдете мимо них, а они могут сделать хороший вклад в вашу жизнь.
Понедельник, 7 августа, начинается с соединения Луны и кармического узла Раху в Овне - всех нас буквально перекинет в новую реальность. Вы можете почувствовать дыхание перемен, которые случатся с вами до января 2025 года. Луна может свести вас с человеком огненного знака (Лев, Стрелец, Овен), с новым проектом или группой лиц, которые в итоге помогут вам реализовать какие-то личные смелые амбиции. Этот день будет наполнен эмоциями, пламенем, максимально дерзкими диалогами - просто понаблюдайте, кто является источником этих вулканических вибраций. Вот скорее всего именно этот человек будет «руководить» парадом ближайшие 1,5 года.
Вторник, 8 августа, будет днем финансового прорыва - Луна войдет в Тельца, соединится с Юпитером и сделает трин к Меркурию и Марсу в Деве. Будут звучать конкретные диалоги о том, где и с кем заработать денег. Это максимально продуктивная энергия, которая принесет вам знакомство с финансово грамотным человеком. Также в этот день вы можете успешно улучшить свой лайфстайл по здоровью, питанию и привычкам — хорошо посетить врача, косметолога, нутрициолога. Ретро Венера не благоволит пластическим операциям - вот от этого точно лучше воздержаться.
Среда, 9 августа, будет днем трина между Луной в Тельце и Плутоном в Козероге, и вы будете обсуждать какой-то большой финансовый вопрос. Например, деньги по наследству, ипотеке или кредиту. Также вас может посетить внезапная и гениальная мысль о заработке - Луна соединится с Ураном, что может даже принести идею по обучению или открытию проекта в Сети. Не упускайте подобные мысли: они вам посылаются не просто так.
В четверг, 10 августа, Меркурий в Деве сделает трин к Юпитеру в Тельце, что принесет конкретный разговор о деньгах, о капитале или просто будет встреча с человеком «финансового» мира. Возможно, что аспект принесет к вам в жизнь какого-то профи или гуру здорового образа жизни и красоты.
В пятницу, 11 августа, Луна в Близнецах будет находиться в негативном аспекте с Марсом и Меркурием в Деве - это энергия словесного конфликта из-за того, что в воздухе будет царить легкость, а обязательства никто не отменял. Поэтому вполне вероятна небольшая разборка из-за невыполнения каких-то дел.
В субботу и воскресенье, 12 и 13 августа, Солнце соединяется с Венерой, что говорит о каком-то ярком празднике, женском мероприятии или каком-то приятном подарке, который вы получите. Прекрасная энергия для тех, кто планирует устроить какую-то вечеринку или отправиться на шоу или концерт. Смело планируйте на эти дни «вылазки» в театр, на культурные мероприятия - получите море удовольствия.
Также в эти дни хорошо ходить по магазинам, но не покупайте ничего дорого - лучше сделать вложение в то, что вы давно хотели или чем пользуетесь многие годы. Хорошо купить что-то, что напомнит вам о временах давно минувших дней. Например, парфюм, которым вы пользовались 10 лет назад или нижнее белье, как у героини вашего любимого сериала. Покупки с оттенком ретро на этих выходных - самые лучшие.
Овен
В понедельник, 7 августа, Луна соединяется в Овне с кармическим узлом будущего, а значит вы столкнетесь с ситуацией мощной самореализации. Вы будете в центре внимания, возможно, пойдете в салон красоты, будете выступать публично, отправитесь на собеседование или посвятите день своему телу. Наблюдайте: в вашу жизнь войдет кармический сценарий развития вашей жизни (в виде человека, проекта или предложения).
Во вторник и в среду, 8 и 9 августа, Луна в Тельце будет стоять в вашем секторе денег, что принесет вам разговоры о заработке и конкретные предложения от какого-то финансово успешного человека. Также вы можете получить крупную сумму денег.
В пятницу, 11 августа, Луна в Близнецах будет в вашем секторе близких - у вас может быть легкий конфликт с родственниками из-за ваших бытовых обязательств или в связи с ситуацией по каким-то документам или поездкам. Вам могут предъявить претензию, что вы слишком «ушли в работу».
На выходных, 12 и 13 августа, Солнце соединится с Венерой в вашем секторе радости - вы будете на празднике или каком-то ярком мероприятии. Например, у подруги на дне рождении. Также вам могут подарить красивый и дорогой подарок.
Телец
В понедельник, 7 августа, Луна соединяется в Овне с кармическим узлом будущего, в вашем секторе тайн, чего-то скрываемого вами. Вы можете делать какое-то важное дело, но при этом никому не рассказывать о нем. Оно может быть связано с отношениями, с интернет-проектом или с планом на поездку. Либо вы отправитесь куда-то далеко, где в итоге случится кармическая встреча.
Во вторник и в среду, 8 и 9 августа, Луна в Тельце будет стоять в вашем знаке, а значит вам могут прийти большие финансы. Также кто-то может сделать вам красивый и дорогой подарок. Кроме того, вы сами можете стать притягательным для окружающих, например, будете публично выступать или высказывать свое мнение по какому-то важному финансовому вопросу.
В пятницу, 11 августа, Луна в Близнецах будет в вашем секторе денег, значит, у вас может быть небольшой конфликт с кем-то из близких на почве распределения финансов. Меркурий и Марс в Деве могут напомнить о том, что у вас есть обязательства перед детьми или любимым человеком.
На выходных, 12 и 13 августа, Солнце соединится с Венерой в вашем секторе дома, недвижимости и семьи. У вас может быть радостное событие в кругу близких, возможно, что вас пригласят на домашнюю вечеринку кто-то из родственников. Также вы можете получить новость насчет жилья, либо сами задумаетесь о каком-то решении касательно недвижимости.
Близнецы
В понедельник, 7 августа, Луна соединяется в Овне с кармическим узлом будущего, а значит у вас будет знакомство с каким-то активным человеком или даже группой людей, которая занимается бизнес-прорывами или стартапами. Также вы можете решиться на открытие странички в социальных сетях. Ждите гостей - в понедельник к вам может приехать друг или подруга.
Во вторник и в среду, 8 и 9 августа, Луна в Тельце будет стоять в вашем секторе тайн, а значит вы будете активно заниматься вопросами по деньгам, но это какие-то ваши скрытые накопления или инвестиции в заграницу. Либо вам предложат поездку. Также вы можете отправиться в спа или салон красоты, либо на медитацию.
В пятницу, 11 августа, Луна в Близнецах будет в вашем знаке, делая конфликтный аспект с Марсом и Меркурием. У вас может быть конфликт с родственником, с мамой или братом/сестрой. Речь идет о невыполнении каких-то обязательств.
На выходных, 12 и 13 августа, Солнце соединится с Венерой в вашем секторе поездок, и вы можете отправится в небольшую поездку, на праздник к какой-то женщине или поучаствуете в мастер-классе в кругу женщин.
Рак
В понедельник, 7 августа, Луна соединяется в Овне с кармическим узлом будущего, а значит у вас будет важное «соприкосновение» с новыми трендами вашей карьеры, которые реализуются до января 2025. У вас может появится новый босс, может, вы сами поставите себе важную задачу по карьере. Также кто-то из ваших авторитетных людей (муж, отец, старший член семьи) покажет вам, как будет глобально меняться ваша жизнь в ближайшем будущем.
Во вторник и в среду, 8 и 9 августа, Луна в Тельце будет стоять в вашем секторе друзей, вы можете познакомиться и тесно начать общаться с человеком из благополучного мира. Он может вам дать хорошую рекомендацию по ведению соцсетей или интернет-бизнеса.
В пятницу, 11 августа, Луна в Близнецах будет в вашем секторе тайн и скрытого, делая негативный аспект к дому родственников. Вероятен конфликт с кем-то из родни из-за вашего желания заниматься своими делами, уехать куда-то подальше. Также в дороге может быть проблема с авто.
На выходных, 12 и 13 августа, Солнце соединится с Венерой в вашем секторе денег, вам сделают ценный подарок. Также вы можете встретиться с какой-то женщиной, сами будете в центре внимания у какого-то женского сообщества или просто потратите крупную сумму на ресторан или салон красоты.
Лев
В понедельник, 7 августа, Луна соединяется в Овне с кармическим узлом будущего, и у вас будет какой-то прогресс в делах. Также вы можете познакомиться и пообщаться с человеком, который является вашим учителем. Наблюдайте: то, что будет происходить, косвенно будет с вами аж до января 2025 года.
Во вторник и в среду, 8 и 9 августа, Луна в Тельце будет стоять в вашем секторе карьеры и статуса, вокруг вашей профессии и ваших финансов будет сконцентрирована энергия успеха. Вы можете пообщаться с человеком из денежной или благополучной среды, который в итоге поможет вашему профессиональному продвижению. Вероятна встреча с начальством, обсуждение роста зарплаты.
В пятницу, 11 августа, Луна в Близнецах будет в вашем секторе друзей, делая аспект квадратуры к сектору денег. Скорее всего, вы решитесь потратится на своих друзей - собирая вечеринку или покупая дорогой подарок.
На выходных, 12 и 13 августа, Солнце соединится с Венерой в вашем знаке, вы будете в центре внимания и соберете миллион комплиментов. Это аспект внимания, аплодисментов и восхищения вашей персоне. Скорее всего, вы окажитесь на празднике, посетите салон красоты, будете выступать публично и собирать овации.
Дева
В понедельник, 7 августа, Луна соединяется в Овне с кармическим узлом будущего, у вас будет какое-то обсуждение финансов вашей семьи. Например, куда вложить деньги, наследство, кредит, как разделить капитал. Также вы можете столкнуться с человеком, который будет менять вашу жизнь вплоть до января 2025, - наблюдайте за событиями.
Во вторник и в среду, 8 и 9 августа, Луна в Тельце будет стоять в вашем секторе обучения и продвижения, делая трин к Меркурию и Марсу в вашем знаке. Это аспект мощного продвижения, вероятно, в вашу жизнь войдет человек, который сильно прокачает вашу самооценку. В целом эти 2 дня - максимально удачные и везучие, смело планируйте на них встречи, обсуждение денег и оздоровительные процедуры.
В пятницу, 11 августа, Луна в Близнецах будет в вашем знаке карьеры, делая квадратуру к Меркурию и Марсу в вашем знаке. У вас может быть конфликт с руководителем, возможно, вам придется забить на свои личные нужды и уйти с головой в дела на работе.
На выходных, 12 и 13 августа, Солнце соединится с Венерой в вашем секторе тайн - у вас может быть скрытая встреча. Либо вы поедите в красивое удаленное место, например, на женский ретрит, в санаторий или спа. Также может быть просто поездка на дачу в группе женщин.
Весы
В понедельник, 7 августа, Луна соединяется в Овне с кармическим узлом будущего, в вашей жизни может появится новый партнер, в целом может состояться кармическое знакомство с будущим мужем. Обращайте внимание на события этого дня. Для женатых Весов: ваш партнер сообщит вам какие-то важные планы на будущее, которые полностью поменяют вашу жизнь.
Во вторник и в среду, 8 и 9 августа, Луна в Тельце будет стоять в вашем секторе семейного капитала, вы будете активно обсуждать финансы и, возможно, скрывая это от посторонних. Также вы можете готовиться к операции.
В пятницу, 11 августа, Луна в Близнецах будет в вашем секторе поездок, делая квадратуру с Меркурием и Марсом, что может принести проблемы во время путешествий из-за документов. Либо, если вы сейчас проходите обучение, оно может прерваться из-за каких-то правил или официальных бумаг.
На выходных, 12 и 13 августа, Солнце соединится с Венерой в вашем секторе друзей и сообществ. Вы отправитесь на вечеринку, какое-то яркое мероприятие в кругу близких. Также вы можете отправится на спортивное мероприятие или шоу с известными людьми.
Скорпион
В понедельник, 7 августа, Луна соединяется в Овне с кармическим узлом будущего, у вас будет знакомство с человеком в рамках вашей работы. Это может быть новый коллега или даже группа людей, с которыми вам предстоит взаимодействовать ближайшие 18 месяцев.
Во вторник и в среду, 8 и 9 августа, Луна в Тельце будет стоять в вашем секторе отношений, делая трин к Марсу и Меркурию в секторе друзей. Это значит, что у вас будет важный диалог с партнером насчет планов на будущее. Либо кто-то из вашего окружения предложит вам удачные варианты для заработка онлайн.
В пятницу, 11 августа, Луна в Близнецах будет в вашем секторе кризиса и крупных финансов. Это значит, что у вас может появиться проблема или финансовая ситуация из-за онлайн проекта, либо кто-то из ваших друзей попытается одолжить у вас деньги (или не захочет отдавать).
На выходных, 12 и 13 августа, Солнце соединится с Венерой в вашем секторе карьеры, вы посетите какое-то важное мероприятие. Оно косвенно связано с вашими профессиональными планами на будущее. Также вы можете познакомиться с потенциальным партнером.
Стрелец
В понедельник, 7 августа, Луна соединяется в Овне с кармическим узлом будущего, у вас может состояться любовное знакомство. Для женатых Стрельцов этот аспект может принести беременность, открытие бизнеса или понимание того, какое дело можно открыть (или каким хобби заняться).
Во вторник и в среду, 8 и 9 августа, Луна в Тельце будет стоять в вашем секторе работы и здоровья. Помимо того, что у вас может появиться новый врач или специалист по здоровому образу жизни, вы еще можете увидеть отличные перспективы развития вашего проекта и роста эффективности внутри вашей рабочей команды. Скорее всего, вы сами сможете предложить какие-то удачные варианты развития бизнеса.
В пятницу, 11 августа, Луна в Близнецах будет в вашем знаке партнера, и у вас может быть конфликт между браком и карьерой. Например, ваш супруг вам скажет, что вы слишком много занимаетесь работой. Либо на работе напомнят, что вы не выполняете обязательств из-за чрезмерного ухода в дела семьи.
На выходных, 12 и 13 августа, Солнце соединится с Венерой в вашем секторе международных связей, вы можете отправиться в красивое путешествие. Также вы можете попасть на обучение или придете на вечеринку к каким-то высокопоставленным людям.
Козерог
В понедельник, 7 августа, Луна соединяется в Овне с кармическим узлом будущего, у вас может появиться идея насчет покупки дома, жилья. Либо кто-то в вашей семье сообщит вам идею для развития вопроса недвижимости, и вы увлечетесь этим.
Во вторник и в среду, 8 и 9 августа, Луна в Тельце будет стоять в вашем секторе любви, личного проекта и хобби. Вы можете познакомиться с денежным партнером, у вас будет продвижение вашего бизнеса. Кроме того, у вашего ребенка в эти дни будут какие-то прогрессы.
В пятницу, 11 августа, Луна в Близнецах будет в вашем знаке работы, делая негативный аспект к сектору международных отношений. А значит, у вас может быть конфликт между работой и путешествиями, либо проблемы из-за документов по работе в другой стране. Возможно, что выйдет новый закон, или какие-то другие обязательства помешают вам реализова планы.
На выходных, 12 и 13 августа, Солнце соединится с Венерой в вашем секторе страстных интимных романов, и у вас может состояться яркая ночь любви с вашим поклонником. Либо, если это неактуально, вы можете посетить психолога, таролога, астролога.
Водолей
В понедельник, 7 августа, Луна соединяется в Овне с кармическим узлом будущего, у вас может состояться поездка или вы попадете на какой-то мастер-класс, который приблизит вас к делам ближайших 18 месяцев. Например, вы можете познакомиться с каким-то блогером. Или отправится на вождение или какой-то курс, который сильно прокачает вас.
Во вторник и в среду, 8 и 9 августа, Луна в Тельце будет стоять в вашем секторе жилья, и вы решите важный вопрос по недвижимости. Также у вас может состояться диалог с кем-то из родителей по поводу крупной инвестиции в квартиру или дом. Если вы сейчас делаете ремонт, то будет прогресс в этом деле.
В пятницу, 11 августа, Луна в Близнецах будет в вашем знаке детей и личных проектов. Это значит, что вас ждет важное событие у ребенка или в бизнесе. Но из-за какого-то личного кризиса (финансового или психологического) вы не сможете полностью уйти в эти дела.
На выходных, 12 и 13 августа, Солнце соединится с Венерой в вашем секторе партнера. У вас будет яркое свидание, вечеринка, праздник. Вероятно, в кругу женщин. Либо просто семейное торжество.
Рыбы
В понедельник, 7 августа, Луна соединяется в Овне с кармическим узлом будущего, у вас может состояться встреча, которая будет связана с расширением ваших финансов. В этот день будет наблюдаться активный рост вашей самооценки.
Во вторник и в среду, 8 и 9 августа, Луна в Тельце будет стоять в вашем секторе обучения и поездок. Вы можете познакомиться с человеком, который может обучить вас чему-то в сфере красоты, здоровья или декора. Либо будет диалог с кем-то, кто подскажет вам, как заработать на блогинге или на продажах. Может быть получение какого-то серьезного финансового документа.
В пятницу, 11 августа, Луна в Близнецах будет в вашем знаке жилья, у вас может быть конфликт с кем-то из близких (например, с мамой, мужем, женой или детьми) из-за ситуации в доме. Например, кто-то из них хочет переехать или станет слишком активно «влезать» в дела семьи. Могут звучать предъявления претензий от партнеров, или ваш партнер будет слишком занят работой и не будет уделять вам время.
На выходных, 12 и 13 августа, Солнце соединится с Венерой в вашем секторе здоровья и работы. Вероятно, что вы посетите «оздоровительный» праздник, пойдете на марафон, либо будет корпоративное мероприятие в кругу женщин-коллег. Также вы можете посетить врача в эти дни.