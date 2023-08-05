СБУДЕТСЯ? ⟩ Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа для всех знаков Зодиака

В пятницу, 11 августа, Луна в Близнецах будет в вашем знаке детей и личных проектов. Это значит, что вас ждет важное событие у ребенка или в бизнесе. Но из-за какого-то личного кризиса (финансового или психологического) вы не сможете полностью уйти в эти дела.

На выходных, 12 и 13 августа, Солнце соединится с Венерой в вашем секторе партнера. У вас будет яркое свидание, вечеринка, праздник. Вероятно, в кругу женщин. Либо просто семейное торжество.

Рыбы

В понедельник, 7 августа, Луна соединяется в Овне с кармическим узлом будущего, у вас может состояться встреча, которая будет связана с расширением ваших финансов. В этот день будет наблюдаться активный рост вашей самооценки.

Во вторник и в среду, 8 и 9 августа, Луна в Тельце будет стоять в вашем секторе обучения и поездок. Вы можете познакомиться с человеком, который может обучить вас чему-то в сфере красоты, здоровья или декора. Либо будет диалог с кем-то, кто подскажет вам, как заработать на блогинге или на продажах. Может быть получение какого-то серьезного финансового документа.

В пятницу, 11 августа, Луна в Близнецах будет в вашем знаке жилья, у вас может быть конфликт с кем-то из близких (например, с мамой, мужем, женой или детьми) из-за ситуации в доме. Например, кто-то из них хочет переехать или станет слишком активно «влезать» в дела семьи. Могут звучать предъявления претензий от партнеров, или ваш партнер будет слишком занят работой и не будет уделять вам время.