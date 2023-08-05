Бейонсе тратит сотни тысяч долларов на перевозку запчастей для унитаза: что происходит?

Журналисты The Sun выяснили, что в триумфальном туре по Северной Америке звезда возит с собой огромный контейнер со стульчаками. «Бейонсе - мировая звезда, поэтому может просить что угодно. Ее команда прилагает большие усилия, чтобы ей было комфортно. Сиденья для унитаза - это нормально», - пояснил инсайдер.

По информации издания, у команды Бейонсе такой багаж улыбки совершенно не вызывает, в отличие от обывателей, что случайно видят крупную надпись на одном из контейнеров. Еще бы, кому-то приходится спешно устанавливать их по велению звезды! Впрочем, разве Бейонсе не заслужила?