Бейонсе тратит сотни тысяч долларов на перевозку запчастей для унитаза: что происходит?

Утолить желания звезд их помощникам порой бывает непросто. Известно, что в туре 2013 года Бейонсе потребовала, чтобы все, кто ее сопровождает, носили хлопковую одежду, а температура питьевой бутилированной воды была ровно 21 градус, пишет super.ru.
Но, как ни крути, в списке занимательных требований рекордсменки «Грэмми» нашлось место куда более приземленным вещам. Например, запчастям для унитазов для максимально гигиеничных сеансов посещения туалетных комнат.
Журналисты The Sun выяснили, что в триумфальном туре по Северной Америке звезда возит с собой огромный контейнер со стульчаками. «Бейонсе - мировая звезда, поэтому может просить что угодно. Ее команда прилагает большие усилия, чтобы ей было комфортно. Сиденья для унитаза - это нормально», - пояснил инсайдер.
По информации издания, у команды Бейонсе такой багаж улыбки совершенно не вызывает, в отличие от обывателей, что случайно видят крупную надпись на одном из контейнеров. Еще бы, кому-то приходится спешно устанавливать их по велению звезды! Впрочем, разве Бейонсе не заслужила?