Кинолог назвал пять признаков того, что собака вас не любит

Однако четвероногие, как оказалось, могут испытывать неприязнь не только к собратьям, но и к тем, кто их приютил. Кинолог Лола, которая публикует видео в Тиктоке под ником @doghealtwithlola, назвала пять признаков, по которым можно определить неприязнь питомца к вам.

Два главных - избегание и отсутствие длительного контакта. Если собака уходит от вас, не оборачиваясь, и всем видом демонстрирует, что не хочет находиться рядом (долго не смотрит в глаза или не делает этого вообще), задумайтесь, так ли крепки ваши отношения.

Еще один признак, по словам кинолога, - это если ваш питомец никогда при виде вас не виляет хвостом. В совокупности с агрессией - еще одним звоночком - это расценивается однозначно.