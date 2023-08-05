Рики Мартин нарушил молчание и откровенно рассказал о своем разводе

Рики Мартин нарушил молчание и рассказал о разрыве своего 6-летнего брака с художником Джваном Йосефом, пишет glavred.info.
51-летний легендарный латиноамериканский поп-певец Рики Мартин впервые публично высказался о своем разводе с художником Джваном Йосефом. Об этом пишет портал Hola!
Певец заявил, что решение расторгнуть их брак не было «недавним».
«Когда общественность узнала, мы уже прошли через процесс скорби», - сказал Мартин.
«Мы с Джваном всегда будем семьей. У нас двое детей, которых мы собираемся воспитывать вместе, и это не недавнее решение. Мы давно планировали эту ситуацию, она предпандемическая», - хаверил певец.