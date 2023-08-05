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Рики Мартин нарушил молчание и откровенно рассказал о своем разводе

Limon.ee
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Рики Мартин.
Рики Мартин. Фото: BRIDGET BENNETT

Рики Мартин нарушил молчание и рассказал о разрыве своего 6-летнего брака с художником Джваном Йосефом, пишет glavred.info.

51-летний легендарный латиноамериканский поп-певец Рики Мартин впервые публично высказался о своем разводе с художником Джваном Йосефом. Об этом пишет портал Hola!

Певец заявил, что решение расторгнуть их брак не было «недавним».

«Когда общественность узнала, мы уже прошли через процесс скорби», - сказал Мартин.

«Мы с Джваном всегда будем семьей. У нас двое детей, которых мы собираемся воспитывать вместе, и это не недавнее решение. Мы давно планировали эту ситуацию, она предпандемическая», - хаверил певец.

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