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ФОТО ⟩ Спешите купить: продается личная кровать Андруса Веэрпалу

Limon.ee
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Кровать Андруса Веэрпалу выставлена на аукцион
Кровать Андруса Веэрпалу выставлена на аукцион Фото: Elu24 kollaaž

Заплатите 1000 евро и спите как двукратный олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу!

Дочь спортсмена Андруса Веэраплу Анетт Сикк в четверг разместила на Facebook объявление о продаже: «Продается личная кровать Андруса Веэрпалу». К ней прилагается большой матрас размером 200х200 см!

Стартовая цена составила 1000 евро.

Однако вопрос о том, почему кровать звезды лыжного спорта была выставлена на аукцион, остался без ответа. «Я не хочу об этом говорить», - с легким смешком сказал Веэрпалу. Остается загадкой и то, какой цены достигла сегодня выставленная на аукцион кровать. «Я ничего об этом не знаю», - признался двукратный олипмийский чемпион. По его словам, продажей занимается его дочь, которая, к сожалению, осталась неуловимой для редакции.

Личная кровать Андруса Веэрпалу
Личная кровать Андруса Веэрпалу Фото: Kuvatõmmis Facebook Marketplacest
Личная кровать Андруса Веэрпалу
Личная кровать Андруса Веэрпалу Фото: Kuvatõmmis Facebook Marketplacest
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