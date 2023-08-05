ФОТО ⟩ Спешите купить: продается личная кровать Андруса Веэрпалу

Однако вопрос о том, почему кровать звезды лыжного спорта была выставлена на аукцион, остался без ответа. «Я не хочу об этом говорить», - с легким смешком сказал Веэрпалу. Остается загадкой и то, какой цены достигла сегодня выставленная на аукцион кровать. «Я ничего об этом не знаю», - признался двукратный олипмийский чемпион. По его словам, продажей занимается его дочь, которая, к сожалению, осталась неуловимой для редакции.