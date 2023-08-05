Мужчина приобрел новый телефон в интернет-магазине Elisa, выбрав последнюю модель iPhone, в описании которой также указано наличие Dual SIM. Однако когда он начал пользоваться телефоном, его ждал неприятный сюрприз. «Начальник спрашивает, почему до меня не дозвониться и почему мой рабочий телефон выключен», - говорит Кристьян, разочарованный своей покупкой. По словам представителей Elisa, с телефоном все в порядке. «Все обещанные функции есть и работают», - говорят в фирме.
РАЗОЧАРОВАНИЕ ⟩ Клиент недоумевает: я купил iPhone за 1600 евро, а в нем нет одной из важнейших функций
Кристьян (имя изменено, настоящее известно редакции) приобрел новый смартфон в интернет-магазине Elisa в середине июля. Он выбрал последнюю модель Apple - iPhone 14 Pro Max. Покупка была профинансирована его работодателем, а цена составила 1599 евро.
Когда Кристьян обратился в редакцию Elu24, он снова пользовался своим старым телефоном - Huawei, который у него уже пять лет. Мужчина отправил телефон Apple обратно в Elisa, поскольку появилось несколько проблем с купленным телефоном. Основная проблема заключалась в том, что функция Dual SIM на iPhone работала неактивно. «В информации о товаре в интернет-магазине Elisa указано, что в этом телефоне есть функция Dual SIM. Поэтому я и заказал его, так как на одном телефоне у меня есть и личный, и рабочий номер. В iPhone дело в том, что когда телефон лежит на столе, работают обе SIM-карты. Это значит, что можно звонить на обе. Но если вы звоните на личный номер, то абоненту на рабочем телефоне перезвонят и скажут, что мой телефон выключен», - говорит Кристьян, для которого важно, чтобы обе SIM-карты были всегда активны.
Это телефон MultiSIM, а не Dual SIM
«Когда я разговариваю по телефону Huawei с частного номера, я сразу слышу, что мне звонят по работе, и могу сразу ответить на звонок и завершить частный разговор. iPhone не позволял мне этого сделать, и поэтому я хотел вернуть деньги. Я ничего не могу сделать с этим телефоном», - говорит Кристьян, который утверждает, что iPhone 14 Pro Max - это не Dual SIM, а MultiSIM, и что это также должно быть указано в интернет-магазине.
«Там должно быть написано, что телефон оснащен функцией MultiSIM, которая работает в режиме ожидания, и если кто-то звонит на один номер, то другой номер отключается».
«Текущая информация просто вводит в заблуждение. Одновременное использование этих SIM-карт невозможно. Я чувствую себя обманутым. Выплачена большая сумма, и с середины июля я веду спор с компанией Elisa, которая отказывается принимать телефон обратно», - говорит мужчина, добавляя, что пользуется телефонами Dual SIM с 2007 года, и все предыдущие телефоны работали так, как положено.
Возврат невозможен
Кристьян говорит, что если бы он купил телефон как частный клиент, то мог бы вернуть его в течение 14 дней. «Но как бизнес-клиент я никто. Я не имею права вернуть телефон. Они говорят, что не видят причин выкупать его обратно», - говорит Кристьян.
В новом iPhone сразу же обнаружилась и другая проблема. «Экран не работал, когда я хотел проверить электронную почту во время разговора. Экран заработал, когда я положил трубку», - рассказывает мужчина, которому иногда приходится проверять срочные сообщения электронной почты во время разговора.
«Я также разговаривал с представителем компании Valge Klaar. Они являются импортерами Apple. Мне сказали, что эта Dual SIM не может работать на телефонах Apple так, как она работает на телефонах Android. Еще одна причина, по которой некоторые наши услуги работают не так, как в США, заключается в том, что eSIM здесь все еще находится в зачаточном состоянии», - говорит Кристьян, добавляя, что представители службы поддержки Valge Klaar, например, обязаны информировать клиентов о том, как работает функция Dual SIM на телефонах Apple перед покупкой.
Elisa: информация на сайте соответствует действительности
Маргус Ыунап, руководитель отдела телекоммуникационных услуг для бизнес-клиентов Elisa, утверждает, что право на возврат товара в течение 14 дней действительно не распространяется на бизнес-клиентов. Такое право есть только у частных клиентов. «Эта информация также доступна на сайте Elisa», - говорит Ыунап. - Что касается конфигурации iPhone, то информация на нашем сайте соответствует действительности. На данном устройстве доступна функция Dual SIM, что также указано на официальном сайте Apple».
По словам Ыунапа, важно понимать, что eSIM - это просто тип SIM-карты. Dual SIM в данном случае означает, что в телефоне может использоваться одна нано (обычная) SIM-карта и одна eSIM-карта. Информацию о возможностях и ограничениях e-SIM можно найти ЗДЕСЬ.
Представитель Elisa отмечает, что на сайте Apple также есть руководство по Dual SIM, посмотреть можно ЗДЕСЬ.
«Насколько нам известно, все новые телефоны Dual SIM работают по одной и той же логике, т.е. если клиент находится в режиме разговора с одной картой, то при звонке на другой номер ему сообщается, что номер находится вне сети. Если активного вызова нет, то звонки на обе карты (номера) поступают. В настоящее время у нас нет модели (iOS или Android), позволяющей физически использовать две SIM-карты одновременно во время разговора», - поясняет Ыунап.
«Эту ситуацию можно исправить, воспользовавшись функцией Wi-Fi Calling или активировав перекрестную переадресацию на номера (при условии, что номер находится вне сети или занят). В этом случае входящий вызов со второго номера будет направляться на первый. Если на вашем телефоне активирована услуга переадресации, то во время разговора вы также получите соответствующее оповещение о втором входящем звонке», - советует представитель Elisa.
Ыунап подтверждает, что все включенные функции присутствуют и работают в телефоне. «К сожалению, если клиент разочаровался в выборе нового телефона, мы не можем выкупить уже используемый телефон. Для решения проблемы одновременного управления вызовами мы советуем воспользоваться функцией Wi-Fi Calling или кросс-маршрутизацией. Если клиенту потребуется помощь в активации или настройке услуг, он всегда может обратиться к нашим администраторам или в службу технической поддержки, чтобы его проблемы были решены наилучшим образом», - говорит представитель Elisa.
Перекрестные ссылки не работают
Кристьян, однако, с этим не согласен. «Перекрестные ссылки не работают в этой модели. Пробовал, но телефон остается на управлении. Никаких уведомлений на экране нет, - говорит Кристьян. - Переадресация вызова на этом телефоне iPhone зацкончилась тем, что вызов был переадресован на другой номер. И на экране не появлялось никакого уведомления. На сайте Apple также говорится, что никаких уведомлений быть не должно».
«Я разговаривал с 3-4 разными операторами и техниками по этому поводу. Техник компании Elisa подтвердил, что эта функция не может работать на телефоне. Кроме того, представитель службы поддержки сказал, что это MultiSIM-телефон, а не Dual SIM-телефон, что подтвердила представитель службы поддержки Виктория», - говорит Кристьян. Он также не может понять, почему представитель Elisa утверждает, что в их ассортименте нет модели, позволяющей физически использовать две SIM-карты одновременно во время разговора. «Это ложь. Huawei P50 Pro позволяет все это делать, и на прошлой неделе он был в продаже у них», - утверждает Кристьян.
«Я собираюсь начать искать способы найти законное решение и не быть обманутым», - заключает он.