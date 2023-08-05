РАЗОЧАРОВАНИЕ ⟩ Клиент недоумевает: я купил iPhone за 1600 евро, а в нем нет одной из важнейших функций

Когда Кристьян обратился в редакцию Elu24, он снова пользовался своим старым телефоном - Huawei, который у него уже пять лет. Мужчина отправил телефон Apple обратно в Elisa, поскольку появилось несколько проблем с купленным телефоном. Основная проблема заключалась в том, что функция Dual SIM на iPhone работала неактивно. «В информации о товаре в интернет-магазине Elisa указано, что в этом телефоне есть функция Dual SIM. Поэтому я и заказал его, так как на одном телефоне у меня есть и личный, и рабочий номер. В iPhone дело в том, что когда телефон лежит на столе, работают обе SIM-карты. Это значит, что можно звонить на обе. Но если вы звоните на личный номер, то абоненту на рабочем телефоне перезвонят и скажут, что мой телефон выключен», - говорит Кристьян, для которого важно, чтобы обе SIM-карты были всегда активны.