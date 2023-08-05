Жители Таллинна отмечают уменьшение количества птиц и насекомых в своих садах. «Они уже не охотятся за вишнями, как раньше», - говорит житель Пирита. Орнитолог Аарне Тууле уверяет, что в природе все меняется не так быстро, как в экономике, а изменения происходят в течение длительного времени. «Земля перегружена, и места обитания птиц исчезают», - констатирует он.

Жители Маарьямяэ в Пирита (Таллинн) заметили, что в этом году птиц стало меньше, чем в предыдущие годы, пишет Elu24. «Птицы больше не сидят на вишневых деревьях и не клюют ягоды, что, конечно, хорошо для нас, но все же возникает вопрос, почему в этом году птиц стало меньше? Куда они делись?» - задается вопросом житель Таллинна, обратившийся в редакцию. Кроме птиц, жители заметили, что стало меньше насекомых. «Пчел, ос и комаров тоже гораздо меньше, чем в прошлом году. В чем проблема?» - спрашивает тот же человек.