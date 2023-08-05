Откровенное фото Агаты Муцениеце топлес слили в Сеть

Не секрет, что после развода Агата Муцениеце стала вести весьма раскованный образ жизни.

Съемки в откровенных сценах и участие в эротическом шоу «Абсолютно нага» добавили артистке очков как «горячей штучке».

Тем более, что контент сетевых блогов актрисы так и пестрит откровенными снимками.

На днях в Сети разместили пикантный снимок Агаты, на котором на артистке из одежды лишь трусики и носки.

По правде сказать, это не новая съемка, а стоп-кадр из фильма «Стая».

Однако блюстители нравственности тут же возбудились и стали писать, что негоже матери двоих детей появляться в таком виде.

Впрочем, поклонники Муцениеце лишь с удовольствием оценили ее великолепную фигуру. Сама Агата не сочла нужным реагировать на выпады недалеких хейтеров.