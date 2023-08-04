В центре Таллинна быстрыми темпами строятся парковки для электросамокатов, но они уже мешают жителям района Кристийне, блокируя автомобильное движение с улицы во дворы домов, пишет Elu24.
Жители района Кристийне негодуют: новые парковки для электросамокатов уже стали головной болью
С понедельника, 7 августа, в сотрудничестве с компаниями Bolt и Tuul, предоставляющими услуги проката электросамокатов, будет запущен пилотный проект по созданию в центре Таллинна 126 специально оборудованных мест для парковки самокатов. Это позволит улучшить городской ландшафт и сделать парковку более безопасной и для пешеходов.
С 1 сентября вводится требование, согласно которому в прокат электросамокатов можно будет завершить только в обозначенной, исходя из пилотного проекта, зоне парковки.
С новыми решениями - новые проблемы
Жительница Кристийне Майке, пожаловалась, что перед воротами ее дома на улице Эндла появилась зона для парковки самокатов, что мешает жителям проезжать на своих машинах через ворота.
«По средам в течение дня на этом участке улицы запрещена парковка, чтобы обеспечить проезд машинам для уборки улиц. Как будет выглядеть этот процесс в будущем? До сих пор, несмотря на запрет на парковку, улица все равно была забита машинами, да и уборочная машина не всегда приезжала в нужный день», - беспокоится она, задаваясь вопросом, зачем тогда нужны запреты на парковку, если они не соблюдаются.
По словам Майке, воротами также пользуются представители обслуживающих организаций с большими автомобилями. «Сегодня уже видела, что часть ездит по обозначенному участку, потому что рядом стоят припаркованы машины, которые нужно как-то объезжать», - говорит она, считая, что к этому процессу можно было привлечь и местных жителей.
Эту зону парковки нарисовали там только вчера, и мой муж ходил разговаривать с рабочими. Оказалось, что и они не понимают, почему выбрано это место, ведь оно действительно неудобное и будет мешать проезду. Но им дали распоряжение, и они должны его выполнить», - признается жительница.
Несмотря на то, что напротив двора располагается торговый центр Kristiine, где тоже можно припарковать электросамокат, людям неудобно переходить перекресток и им проще оставить самокаты перед жилыми домами на другой стороне улицы.
Департамента транспорта обещает решить проблемы местных жителей
По словам исполняющего обязанности руководителя Таллиннского департамента транспорта Андреса Харьо, пилотные зоны для парковки электросамокатов были спроектированы с учетом того, чтобы сохранить как можно больше места для пешеходов и велосипедистов. «К сожалению, не на всех улицах достаточно места для парковки на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, поэтому приходится использовать свободное пространство и на проезжей части», - поясняет Харьо.
«Конкретная зона для парковки электросамокатов была организована там, чтобы улучшить самокатов на перекрестке. Поскольку это популярный перекресток, которым пользуется большое количество людей, сделать стоянку для самокатов непосредственно у перехода не представляется возможным. Поэтому она была создана немного дальше от него, но в таком месте, где ее хорошо видно».
По словам Харьо, в течение сегодняшнего дня на участке, запечатленном на фото, должны быть установлены постоянные знаки о запрете парковки, чтобы обеспечить дополнительный доступ к зданию. «Это также решит проблему местных жителей», - обещает он.
Еще есть время привыкнуть
С 7 августа зоны парковки будут отображаться в мобильных приложениях, а также будут обозначены дорожными знаками в городском пространстве. В зависимости от местоположения, часть парковок (51 место) будет обозначена либо на краю проезжей части, либо на территории парковочных мест, чтобы оставить для пешеходов на тротуаре больше места . В дополнение к разметке, для обеспечения безопасности пешеходов на тротуарах, будут установлены столбики.
В рамках пилотного проекта будет также проводиться мониторинг поведения пользователей при парковке. Кроме того, будет определено, какие знаки для обозначения парковочных зон работают лучше всего.