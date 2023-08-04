Жители района Кристийне негодуют: новые парковки для электросамокатов уже стали головной болью

Эту зону парковки нарисовали там только вчера, и мой муж ходил разговаривать с рабочими. Оказалось, что и они не понимают, почему выбрано это место, ведь оно действительно неудобное и будет мешать проезду. Но им дали распоряжение, и они должны его выполнить», - признается жительница.

Несмотря на то, что напротив двора располагается торговый центр Kristiine, где тоже можно припарковать электросамокат, людям неудобно переходить перекресток и им проще оставить самокаты перед жилыми домами на другой стороне улицы.

Вместо того, чтобы парковать самокаты возле ТЦ Kristiine, они оставляют их напротив жилых домов, ограничивая машинам проезд во двор. Фото: Erakogu

Департамента транспорта обещает решить проблемы местных жителей

По словам исполняющего обязанности руководителя Таллиннского департамента транспорта Андреса Харьо, пилотные зоны для парковки электросамокатов были спроектированы с учетом того, чтобы сохранить как можно больше места для пешеходов и велосипедистов. «К сожалению, не на всех улицах достаточно места для парковки на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках, поэтому приходится использовать свободное пространство и на проезжей части», - поясняет Харьо.

«Конкретная зона для парковки электросамокатов была организована там, чтобы улучшить самокатов на перекрестке. Поскольку это популярный перекресток, которым пользуется большое количество людей, сделать стоянку для самокатов непосредственно у перехода не представляется возможным. Поэтому она была создана немного дальше от него, но в таком месте, где ее хорошо видно».

По словам Харьо, в течение сегодняшнего дня на участке, запечатленном на фото, должны быть установлены постоянные знаки о запрете парковки, чтобы обеспечить дополнительный доступ к зданию. «Это также решит проблему местных жителей», - обещает он.

Еще есть время привыкнуть

С 7 августа зоны парковки будут отображаться в мобильных приложениях, а также будут обозначены дорожными знаками в городском пространстве. В зависимости от местоположения, часть парковок (51 место) будет обозначена либо на краю проезжей части, либо на территории парковочных мест, чтобы оставить для пешеходов на тротуаре больше места . В дополнение к разметке, для обеспечения безопасности пешеходов на тротуарах, будут установлены столбики.

В рамках пилотного проекта будет также проводиться мониторинг поведения пользователей при парковке. Кроме того, будет определено, какие знаки для обозначения парковочных зон работают лучше всего.