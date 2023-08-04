Неизлечимо больной Селин Дион перестали помогать лекарства

Звезда, которая отменила запланированные на это лето концерты из-за синдрома мышечной скованности, прислушивается к рекомендациям всех первоклассных специалистов по этому заболеванию, но заметного прогресса, к сожалению, пока нет.

«Честно говоря, больше всего ей нужен отдых. Она всегда превосходит саму себя, пытается быть лучше всех. Но однажды ваши сердце и тело попытаются вам что-то сказать, и важно к ним прислушаться», - рассказала Клодетт в интервью газете Le Journal de Montreal.