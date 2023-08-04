«Наделала столько глупостей». Вайкуле рассказала о том, как за карьеру отказалась от многих возможностей

Вайкуле много где успела поработать, в том числе в США. Она рассказала, что самое важное для артиста - получить контракт в компании. У нее такой был. «Я ездила в Японию. Мне предлагали концерты - просто мне это было больше неактуально, потому что я заболела в то время. Я поняла, что для меня это больше не нужно, так как важнее было побыть дома - видеть маму, видеть сестру, быть вместе с родными. Для меня это было важнее. Карьера больше не была такой интересной».

Знаменитость также вспомнила о том, как всю жизнь мечтала выступить на Бродвее, ведь именно в этом жанре она работает. «Я работала в Карнеги-холле, у меня был свой сольный концерт, и тут пришел американский продюсер, который был напрямую связан с Бродвеем, - вспоминает она. - Он приехал на концерт, дождался меня после него и предложил роль в "Мата Хари" на Бродвее. Но все это мне больше не было интересно».

Певица упомянула о судьбе, которая не раз играла большую роль в ее жизни. «То, о чем я мечтала всю жизнь, после того как закончились мои мечты о медицине, о музыке - что может быть лучше? Работать с лучшими музыкантами мира, работать на Бродвее с балетом - я все это могла. Меня так любили», - говорит она, добавляя: «Я вообще делала так много глупостей».