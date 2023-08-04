Айри в шоке от своих коллег: «Теперь я понимаю, почему некоторые жены не пускают мужей на летние дни!»

«Я просто не понимаю этих людей, - говорит Айри. - Все такие энтузиасты, организуют, советуются, проводят собрания на эту тему за несколько месяцев до лета. Все эти разговоры оставляют меня совершенно холодной и скорее вызывают недоумение. В конце концов, я сама никогда не была любительницей вечеринок, и мне вообще не очень нравятся подобные полупринудительные мероприятия. К тому же, несмотря на то, что у меня хорошие отношения с коллегами по работе, особо близких друзей среди них я не завела - они просто очень разные со мной.

Поэтому я предпочитаю проводить время с семьей и хорошими друзьями. Тем не менее, поскольку эти летние дни, очевидно, являются важным событием для всех, я ездила в прошлом году и, вероятно, поеду в этом. Я не хочу, чтобы у кого-то сложилось обо мне негативное впечатление, особенно сейчас, когда почти всем нам приходится опасаться за свою работу. Честно говоря, в начале года я надеялась, что, может быть, в этом году они откажутся от летних дней, чтобы сэкономить деньги, но черт бы их побрал, нет! Начальник торжественно объявил, что наша компания не будет экономить на таком мероприятии, потому что сотрудникам нужно немного повеселиться».

Ужасная пьянка