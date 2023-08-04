33-летняя Айри уже второй год работает в компании, где в коллективе существует традиция проводить летние дни и устраивать грандиозные вечеринки. Будучи довольно скромной женщиной, она предпочла бы обойтись без них, но, не желая произвести плохое впечатление, заставляет себя принять участие в добровольно-принудительных летних днях фирмы, пишет Nelli Teataja.
Айри в шоке от своих коллег: «Теперь я понимаю, почему некоторые жены не пускают мужей на летние дни!»
«Я просто не понимаю этих людей, - говорит Айри. - Все такие энтузиасты, организуют, советуются, проводят собрания на эту тему за несколько месяцев до лета. Все эти разговоры оставляют меня совершенно холодной и скорее вызывают недоумение. В конце концов, я сама никогда не была любительницей вечеринок, и мне вообще не очень нравятся подобные полупринудительные мероприятия. К тому же, несмотря на то, что у меня хорошие отношения с коллегами по работе, особо близких друзей среди них я не завела - они просто очень разные со мной.
Поэтому я предпочитаю проводить время с семьей и хорошими друзьями. Тем не менее, поскольку эти летние дни, очевидно, являются важным событием для всех, я ездила в прошлом году и, вероятно, поеду в этом. Я не хочу, чтобы у кого-то сложилось обо мне негативное впечатление, особенно сейчас, когда почти всем нам приходится опасаться за свою работу. Честно говоря, в начале года я надеялась, что, может быть, в этом году они откажутся от летних дней, чтобы сэкономить деньги, но черт бы их побрал, нет! Начальник торжественно объявил, что наша компания не будет экономить на таком мероприятии, потому что сотрудникам нужно немного повеселиться».
Ужасная пьянка
«Наверное, стоит немного подробнее объяснить, почему это мероприятие вызывает у меня такое отвращение. Поскольку в прошлом году я участвовала в летних днях, знаю, чего ожидать. Коллеги напьются, а потом начнут бегать друг за другом, потому что это мероприятие организовано исключительно для сотрудников, а не для их семей. В прошлый раз мне пришлось с неловкостью избегать нескольких мужчин, которые в рабочее время производили весьма приятное впечатление, но в пьяном виде превратились в полных отморозков.
Женщины были не лучше, несколько из них начали жаловаться мне на свои личные проблемы с мужчинами, а одна даже на свои проблемы в постели. Мне очень не хотелось их слушать, а избавиться от надоедливых было очень сложно. Крайне неприятный опыт! Мне очень мерзко и стыдно смотреть, как коллеги, у которых есть семья, пытаются замутить с другими коллегами, - от этого просто хочется блевать. Невольно задаюсь вопросом: все ли люди такие или только в нашей компании их такое количество?»
Может быть, я смогу остаться незамеченной
«Поэтому я решила поехать и в этом году из-за вежливости, но постараюсь остаться как можно более незаметной.
Постараюсь держаться тех коллег, которые, насколько я помню, в прошлый раз сумели остаться более-менее нормальными, и надеюсь, что мне удастся как-то продержаться до конца мероприятия. Я слышала истории о ревнивых женах, которые не хотят, чтобы их мужья ходили на летние корпоративы - теперь я их полностью понимаю, по крайней мере, на наших корпоративных вечеринках. Это просто уму непостижимо, в кого могут превратиться люди!»