Главный редактор Elu24 и ведущая Kuuuurija Катрин Луст получила письмо из Таллиннской тюрьмы с жалобой на то, что жизнь заключенных отличается от той, что показывают перед камерами. Автор письма уверяет, что проблема не только в плохом питании, но и в медицинской помощи, пишет Elu24.
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ПИСЬМО ИЗ ТЮРЬМЫ ⟩ Заключенный жалуется на скудное меню и отсутствие медицинской помощи: «Не суп, а мутная жижа»
Добавлен пример тюремного меню
В редакцию поступило письмо от заключенного из Таллиннской тюрьмы с жалобой на питание и работу медицинского отделения. Он пишет, что недавно по телевизору был показан сюжет о том, как хорошо живут осужденные. «Едят макароны с фаршем, да еще и порции огромные», - пишет мужчина, который рассказал, что находится в тюрьме уже 23 года и освободится в октябре. Он добавляет, что в тот день, когда приехали операторы, обед был действительно великолепным. «К сожалению, вечерний суп был мутной жижой, и большинство заключенных отправили его обратно, поэтому суп вылили в канализацию», - пишет арестант.