Гороскоп на завтра 5 августа 2023: Ракам – травма, Весам с деньгами будет туго

Овен

Деньги: сегодня вам не будет везти, но и не будет невезения.

Карьера: кто-то из сотрудников сегодня может вас немного побеспокоить. Будьте большим человеком и улыбнитесь им, а не хмурьтесь.

Здоровье: вы здоровы как никогда. У вас могут быть некоторые проблемы с кожей, но в остальном все отлично.

Телец

Деньги: ваши счастливые числа - 82, 1, 30, 98 и 27. Поскольку Юпитер посылает вам удачу, ожидайте сегодня больших финансовых успехов.

Карьера: возможно, сегодня вы захотите инвестировать. Если вы владеете собственным бизнесом, то вам следует больше внимания уделить маркетингу. Обновите свои веб-сайты и убедитесь, что ваши клиенты довольны.

Здоровье: ваше психическое здоровье сегодня в полном порядке. Если в прошлом у вас были травмы, обязательно пройдите обследование. Особенно если это травма, связанная со спортом.

Близнецы

Деньги: вашими счастливыми числами будут 84, 39, 82, 19 и 93. Не вкладывайте деньги в недвижимость и транспортные средства.

Карьера: у занятых знаков сегодня будет прохладный день на работе. Безработные знаки получат сегодня звонок о возможности трудоустройства. Финансовых проблем у вас сегодня не будет.

Здоровье: принимайте более экологичные решения. Пейте больше смузи и больше изучайте продукты, которые вы едите. Постарайтесь включить в свой рацион больше здоровых продуктов.

Рак

Деньги: сегодняшний день может принести вам, казалось бы, случайные удачи. Вам может повезти больше, если вы наденете что-нибудь зеленое.