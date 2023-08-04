С 15 по 17 июля мир заиграл яркими красками, а сердца заполнил трепет и радость, поскольку «Танцевальный Рай» собрал своих гостей на частном волшебном острове Вийрелайд, где все смогли танцевать и веселиться два дня напролет.
БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сотни людей съехались на частный остров Вийрелайд, чтобы хорошенько зажечь
В этот удивительный уик-энд гости и организаторы вечеринки отправились в увлекательное путешествие мира музыки, танцев и безудержного веселья, и всё это вдали от городской суеты.
Три танцпола ожидали своих гостей. На одной сцене звучали гармоничные мелодии хаус-музыки, где звездами этого музыкального шоу стали яркие девушки-диджеи Эстонии — DJ Janika Tenn и DJ Biza. А на другой сцене гости могли погрузиться в мир русской музыки под чутким сопровождением резидента вечеринки DJ Bell.
Гости прибывали на остров на частном катере и на берегу их встречали прекрасные нимфы анимационной шоу-группы A.S Agency. С первого шага на остров гости погружались в атмосферу легкости, яркости и восторга.
А когда солнце садилось за горизонт, наступало время незабываемых вечеринок на закате под чил-музыку. Каждый мог забыться и ощутить дыхание свободы, наслаждаясь моментами безмятежного счастья.
Наступала ночь и остров украшало магическое огненное шоу. Каждый момент был словно волшебной сказкой, где реальность и фантазия переплетались в одно целое, окутывая всех вихрем ярких эмоций.
Затем, продолжая зачаровывать гостей, LED-шоу Surya Fire Studio заполнило пространство сверкающими огнями и завораживающими танцами!
На следующий день ветер и дождь не смогли помешать празднично-расслабляющей атмосфере и гости с радостью, словно дети, веселились на пенной вечеринке у бассейна. Розовый фламинго и обворожительные танцовщицы сделали это событие настоящей сказкой.
Специально оборудованная кальянная зона добавила шарма и разнообразия, позволяя каждому наслаждаться моментом даже в непогоду.
Вдохновляющая атмосфера и потрясающие люди встретились на волшебной земле, где каждый смог раскрыть свои крылья и стать частью этого танцевального праздника.
Все дышали полной грудью и каждый вдох был наполнен свежим островным воздухом, а каждый танец вел к магическому рассвету. Забыв о мирских заботах, все плясали до рассвета, сливаясь с ритмами природы и музыки. На этом острове время словно остановилось, и каждый момент стал ценным подарком.
Остров Вийрелайд стал райским уголком между небом и землей, где магические рассветы и закаты, прикосновение чистого воздуха, горячего пара бани и освежающей морской воды бассейна объединились с жаркими танцами и случилась магия, которая подарила каждому гостю частичку волшебства и оставила незабываемые впечатления на всю жизнь.
Следующий «Танцевальный Рай» состоится 8 сентября в Таллинне в ночном клубе Vatican, где вас ждет ежегодная особенная вечеринка special WHITE PARTY.
Вечеринки «Танцевальный рай» – это всегда соблазн, перед которым невозможно устоять!