БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ Сотни людей съехались на частный остров Вийрелайд, чтобы хорошенько зажечь

В этот удивительный уик-энд гости и организаторы вечеринки отправились в увлекательное путешествие мира музыки, танцев и безудержного веселья, и всё это вдали от городской суеты.

Три танцпола ожидали своих гостей. На одной сцене звучали гармоничные мелодии хаус-музыки, где звездами этого музыкального шоу стали яркие девушки-диджеи Эстонии — DJ Janika Tenn и DJ Biza. А на другой сцене гости могли погрузиться в мир русской музыки под чутким сопровождением резидента вечеринки DJ Bell.

Гости прибывали на остров на частном катере и на берегу их встречали прекрасные нимфы анимационной шоу-группы A.S Agency. С первого шага на остров гости погружались в атмосферу легкости, яркости и восторга.

А когда солнце садилось за горизонт, наступало время незабываемых вечеринок на закате под чил-музыку. Каждый мог забыться и ощутить дыхание свободы, наслаждаясь моментами безмятежного счастья.

Наступала ночь и остров украшало магическое огненное шоу. Каждый момент был словно волшебной сказкой, где реальность и фантазия переплетались в одно целое, окутывая всех вихрем ярких эмоций.

Затем, продолжая зачаровывать гостей, LED-шоу Surya Fire Studio заполнило пространство сверкающими огнями и завораживающими танцами!