ВИДЕО ⟩ Звездный стилист, выливший ведро воды на асоциала посреди Ратушной площади: он воняет, что я должен делать?

«Да-да, - подтвердил редакции Elu24 Алар Кузьмин, что такой инцидент действительно имел место. Звездный парикмахер также поделился видео инцидента на своей странице в Facebook, но через несколько мгновений удалил его. «Я живу на Ратушной площади уже 14 лет, а эти асоциальные личности кидают в людей вещи и издеваются над ними», - говорит Кузьмин. «Иименно на Ратушной площади люди пьют водку и пиво среди бела дня - для меня это ненормально», - объясняет он, почему так себя повел. «Поднимается настоящий смрад. Каждый день мне приходится участвовать в каких-то событиях против своей воли. Я хотел бы очистить воздух, но это невозможно. Это зловоние доходит в салон. Они сидят под окнами».