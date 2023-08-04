Копия матери: Дмитрий Шепелев опубликовал видео подросшего сына Жанны Фриске

Как бы ни ругали родственники покойной экс-солистки «Блестящих» Дмитрия Шепелева, факт остается фактом: он отличный отец. Десятилетний Платон, которого, к слову, телеведущий стал показывать подписчикам гораздо чаще, буквально поражает своими навыками игры на гитаре, пишет Супер.
Вопреки стереотипам о пагубном влиянии рок-музыки, препятствовать увлечению сына ведущий не стал, напротив, принял выбор Платона и начал всячески его поддерживать - например, разрешил завести личный блог.
На днях Дмитрий опубликовал видео, на котором мальчик исполняет трек американской метал-группы Slipknot. «Любимый старший Платон вытворяет совершенно невообразимые гитарные "уиу-уиу" и "бдщ-бдщ". Самое отрадное для меня, дается ему это с такой легкостью, что остается только восхититься и порадоваться», - подписал почти трехминутный ролик довольный папа.
И пока Шепелев надеется, что наследник продолжит развивать свой талант, поклонники не перестают удивляться тому, как мальчик похож на маму. «Как две капли воды с Жанной, как бы она сейчас радовалась», - прокомментировала поклонница. «Да он просто ее копия. Талантливый мальчик!» - не сдержался фолловер. А некоторые подчеркнули, что музыкальный талант проявился благодаря генам одаренных родителей.