Копия матери: Дмитрий Шепелев опубликовал видео подросшего сына Жанны Фриске

На днях Дмитрий опубликовал видео, на котором мальчик исполняет трек американской метал-группы Slipknot. «Любимый старший Платон вытворяет совершенно невообразимые гитарные "уиу-уиу" и "бдщ-бдщ". Самое отрадное для меня, дается ему это с такой легкостью, что остается только восхититься и порадоваться», - подписал почти трехминутный ролик довольный папа.

И пока Шепелев надеется, что наследник продолжит развивать свой талант, поклонники не перестают удивляться тому, как мальчик похож на маму. «Как две капли воды с Жанной, как бы она сейчас радовалась», - прокомментировала поклонница. «Да он просто ее копия. Талантливый мальчик!» - не сдержался фолловер. А некоторые подчеркнули, что музыкальный талант проявился благодаря генам одаренных родителей.