ВОПРОСА НЕТ ⟩ Везде негатив, благодарить не за что и некого, останемся без денег: прохожие делятся сокровенным

Роман

Роман. Фото: Денис Антонов

Экспедитор Роман считает, что главная опасность для жителей Эстонии в том, что люди останутся без денег. Рост цен, попытка ввести новые налоги - все это оптимизма не придает. Еще и снижение детских пособий для многодетных семей.

«Если люди рассчитывали на то, что третий ребенок им будет как бы плюсом, и какая-то сумма в 200 евро им придет, то теперь им не на что рассчитывать. А планы были. Получается, что они уже тратят больше, чем зарабатывают, - говорит Роман. - Так как у людей ухудшается их материальное положение, то уменьшается и покупательская способность. Чем дольше это будет продолжаться, тем хуже. Это как снежный ком - облепляется снегом и потом с горы катится, а в итоге сходит лавина. Вот этот процесс у нас очень важно остановить».

По мнению Романа, если человек будет постоянно думать о том, что ему есть сегодня, что он будет есть завтра, страна не будет развиваться.

«Если человек будет думать о том, как жить через год, как он будет оплачивать счета на фоне бесконечного роста цен, то о счастье говорить не приходится, - сокрушается Роман. - Счастье тут уже по остаточному принципу, на него просто не остается места в нашей жизни».

Мария

Мария. Фото: Денис Антонов