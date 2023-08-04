В новом выпуске передачи «Вопроса нет» прохожие на улице рассказывали нам о насилии в воспитании детей, растущих налоговых обязательствах и о влиянии российско-украинской войны на благосостояние жителей Эстонии. Отдельное внимание было уделено возможности быть счастливыми и атомной энергетике. Все люди, встреченные нами на улице, рассказали о самом сокровенном без единого вопроса со стороны журналиста Rus.Postimees.
ВОПРОСА НЕТ ⟩ Везде негатив, благодарить не за что и некого, останемся без денег: прохожие делятся сокровенным
Роман
Экспедитор Роман считает, что главная опасность для жителей Эстонии в том, что люди останутся без денег. Рост цен, попытка ввести новые налоги - все это оптимизма не придает. Еще и снижение детских пособий для многодетных семей.
«Если люди рассчитывали на то, что третий ребенок им будет как бы плюсом, и какая-то сумма в 200 евро им придет, то теперь им не на что рассчитывать. А планы были. Получается, что они уже тратят больше, чем зарабатывают, - говорит Роман. - Так как у людей ухудшается их материальное положение, то уменьшается и покупательская способность. Чем дольше это будет продолжаться, тем хуже. Это как снежный ком - облепляется снегом и потом с горы катится, а в итоге сходит лавина. Вот этот процесс у нас очень важно остановить».
По мнению Романа, если человек будет постоянно думать о том, что ему есть сегодня, что он будет есть завтра, страна не будет развиваться.
«Если человек будет думать о том, как жить через год, как он будет оплачивать счета на фоне бесконечного роста цен, то о счастье говорить не приходится, - сокрушается Роман. - Счастье тут уже по остаточному принципу, на него просто не остается места в нашей жизни».
Мария
Пенсионерка Мария настроена по отношению к миру скептически и говорит, что счастья в жизни нет, потому и ее давно ничего не радует.
«Что-то я недовольна совсем. Все в мире не очень хорошо, а заботит здоровье», - без эмоций сообщила Мария.
На предложение высказать жалобу или благодарность отреагировала сурово:
«Не на что жаловаться и благодарить некого».
Александр
Социолог Александр считает, что за последние три года очень сильно выросли цены, а зарплата заметно уменьшилась из-за инфляции.
«Люди стараются покупать что-то дешевле, экономят. Я думаю, что так поступают по всему миру из-за небезызвестных событий. Соответственно, везде одни минусы и негатив. Как из этого выбраться, ответить сложно. Нам война не нужна», - говорит Александр.
Валентина
Педагог Валентина уверена, что Эстонии надо иметь свою энергетику, не бояться разрабатывать сланцевые месторождения и строить атомную электростанцию.
«Когда есть свои сланцевые шахты, надо что-то думать, чтобы люди работали. Но я думаю, что по старинке уже не получится. Я думаю, что по новым технологиям теперь все очень хорошо строится, и загрязнения природы не будет», - убеждена Валентина.
Она вспоминает аварию на Чернобыльской АЭС, но, несмотря на опасность, считает, что атомная энергетика в Эстонии должна быть.
«Я помню украинский Чернобыль, 1986 год 25 апреля. Я как раз из Эстонии ехала в Украину к родителям на майские праздники. В эту ночь я была в Минске и хорошо помню, что украинский народ узнал об аварии на АЭС только четвертого числа. Там и парад был, и все там было. Да, это опасно, страшно, это угроза всему человечеству, но вы знаете: волка бояться - в лес не ходить», - успокаивает Валентина.
Арво
Таллиннский инженер Арво говорит о поколении современных родителей, как об узурпаторах свободы своих детей.
«Вот я смотрю на молодежь, и люди, которым уже по семнадцать лет, смотрят на тех, кому 22, как на стариков. Говорят про них, что они пердуны старые. Все от того, что они думают, что все люди старше их - отсталые от жизни. Тут старая система воспитания сказывается, - возмущается Арво. – Родители привыкли с прошлых времен воспитывать через угнетение: я приказал так, я приказал эдак».
Арво считает, что нельзя предъявлять повышенные требования.
«Невозможно человеку выучить всю химию, физику. Из-за давления дети только и ждут того, как бы быстрее получить паспорт и бежать от родителей хоть куда, - говорит Арво.- Когда дети перестали делиться тайнами с родителями, это значит, они уже не доверяют им».
Рита
Верующая ткачиха Рита решила через Rus.Postimees поздравить своего будущего мужа.
«Хочу поздравить моего будущего мужа, потому что ему через два месяца исполняется 53 года. Прошу у бога, чтобы везде и для всех наступил мир. Чтобы не была раздоров, страданий, злорадства, не было бы прелюбодеяний, чтобы люди любили друг друга», - пожелала Рита всем нам.