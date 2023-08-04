Поведение официантки возмутило клиентов. Кафе Pagaripoisid: ей просто не хватило сдержанности!

«Официантка закричала: "Зачем вы берете чужую еду, положите ее на место, она не ваша!"» - вспоминает жительница Пярну, ставшая свидетельницей неприятного инцидента. Представитель кафе «Pagaripoisid» признал, что это был досадный инцидент: «Возможно, сотруднику не хватило сдержанности».
В минувшее воскресенье жители Пярну были удивлены сценой, которая развернулась в кафе Pagaripoisid на городском автовокзале.
«Пожилая сотрудница кричала на мужчину, потому что тот случайно взял нашу еду», - рассказывает очевидица. По ее словам, мужчина сделал тот же заказ, что и она. «Он не знал, что это наше, а официантка кричала на него: "Зачем вы берете чужую еду, немедленно положите ее на место, она не ваша!"» - вспоминает неприятный случай посетительница кафе.
По словам очевидцев, пожилой джентльмен сел за столик и стал ждать свой заказ. Долго на него никто не обращал внимания. «В итоге мы сами подошли к официантке и сказали, что за тем столиком сидит пожилой человек и уже слишком долго ждет свою еду. Тогда официантка закричала. Она негодовала, что клиенты сидят за столиками, а очередь длинная и у персонала нет возможности разносить заказы. Я сама работаю в сфере обслуживания, и не могу принять такого поведения по отношению к покупателям. Даже потом, дома, когда я вспоминала о случившемся, у меня на глаза наворачивались слезы...», - рассказала посетительница кафе
Представители кафе Pagaripoisid прокомментировали эту историю. «Спасибо, что сообщили нам об этом. Мы сожалеем, что произошел такой неприятный инцидент. Ситуация была обсуждена в коллективе. Pagaripoisid всегда стремятся обеспечить отличное качество продукции и сервиса. Мы приносим свои извинения», - написала компания в социальных сетях.
Но, по сообщениям комментаторов, другие клиенты бывали свидетелями аналогичных ситуаций. «Я неоднократно был свидетелем ситуации, когда эта официантка просто кричал из-за стойки на клиентов, сидящих за столиком», - пишет один из них. «Я сам однажды лишился обеда бог знает за что», - говорит другой.
Впрочем, в соцсетях нашлись комментарии, восхваляющие обслуживание в кафе. «К нам всегда там хорошо относились, они учитывали наши особые пожелания, если мы хотели изменить ингредиент в блюде или добавить капусту, не представляю, как такое могло произойти», - заступается за кафе Pagaripoisid один из клиентов. «Обслуживание в кафе на автовокзале было очень приятным, это очень уютное домашнее место. Всегда вежливое обслуживание и вкусная еда. Никогда не сталкивался с хамством», - пишет клиентка кафе.
«Мы планируем провести дополнительное обучение персонала»
Директор Pagaripoisid Тийя Кару призналась редакции, что это был досадный инцидент. «К сожалению, в данном случае произошла путаница в заказах, и могло случиться так, что персоналу, обслуживающему клиентов, не хватило сдержанности», - сказал Кару.
«Нам очень важна любая обратная связь, и мы делаем все возможное, чтобы качество обслуживания и продукции соответствовало ожиданиям наших клиентов. Что касается качества работы нашего персонала по обслуживанию клиентов, то мы планируем провести дополнительное обучение наших сотрудников», - добавила она.
Жительница Пярну, разместившая гневный пост в соцсети, сказал, что этот инцидент вызвал у нее сильные эмоции, поскольку она также работает в сфере обслуживания. «Я тоже работаю за небольшую зарплату, но, несмотря на это, остаюсь позитивной и жизнерадостной. Клиенты не виноваты в том, что у официантки плохое настроение. У всех бывают плохие дни, но если мы выбрали такую работу, то должны оставаться позитивными», - говорит она, надеясь, что больше такого не повторится.