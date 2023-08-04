Поведение официантки возмутило клиентов. Кафе Pagaripoisid: ей просто не хватило сдержанности!

Но, по сообщениям комментаторов, другие клиенты бывали свидетелями аналогичных ситуаций. «Я неоднократно был свидетелем ситуации, когда эта официантка просто кричал из-за стойки на клиентов, сидящих за столиком», - пишет один из них. «Я сам однажды лишился обеда бог знает за что», - говорит другой.

Кафе Pagaripoisid в Пярну. Фото: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Впрочем, в соцсетях нашлись комментарии, восхваляющие обслуживание в кафе. «К нам всегда там хорошо относились, они учитывали наши особые пожелания, если мы хотели изменить ингредиент в блюде или добавить капусту, не представляю, как такое могло произойти», - заступается за кафе Pagaripoisid один из клиентов. «Обслуживание в кафе на автовокзале было очень приятным, это очень уютное домашнее место. Всегда вежливое обслуживание и вкусная еда. Никогда не сталкивался с хамством», - пишет клиентка кафе.

«Мы планируем провести дополнительное обучение персонала»

Директор Pagaripoisid Тийя Кару призналась редакции, что это был досадный инцидент. «К сожалению, в данном случае произошла путаница в заказах, и могло случиться так, что персоналу, обслуживающему клиентов, не хватило сдержанности», - сказал Кару.

«Нам очень важна любая обратная связь, и мы делаем все возможное, чтобы качество обслуживания и продукции соответствовало ожиданиям наших клиентов. Что касается качества работы нашего персонала по обслуживанию клиентов, то мы планируем провести дополнительное обучение наших сотрудников», - добавила она.

Жительница Пярну, разместившая гневный пост в соцсети, сказал, что этот инцидент вызвал у нее сильные эмоции, поскольку она также работает в сфере обслуживания. «Я тоже работаю за небольшую зарплату, но, несмотря на это, остаюсь позитивной и жизнерадостной. Клиенты не виноваты в том, что у официантки плохое настроение. У всех бывают плохие дни, но если мы выбрали такую работу, то должны оставаться позитивными», - говорит она, надеясь, что больше такого не повторится.