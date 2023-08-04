В центре Таллинна появятся зоны парковки для электросамокатов

Вице-мэр Владимир Свет отметил, что на улицах должно быть достаточно места для всех и прежде всего необходимо учитывать интересы пешеходов.

«Вместе с представителями бизнеса мы можем найти решения для обеспечения безопасного движения пешеходов. Небрежно припаркованные самокаты являются проблемой особенно для инвалидов, пожилых людей и родителей с колясками. Мы постоянно анализируем результаты нововведений и совместно с поставщиками услуг рассматриваем возможность расширения в будущем системы парковки электросамокатов. Я верю, что вместе мы сможем повысить безопасность пешеходов на тротуарах и тем самым улучшить качество уличного пространства», - сказал Свет.

Подходящие парковочные зоны были определены Таллиннским транспортным департаментом в сотрудничестве с компаниями Tuul и Bolt. В центре города пилотная зона ограничена улицей Тоомпуйестеэ, бульваром Каарли, Пярнуским шоссе, ул. Лайкмаа, бульваром Рявала, а также улицами Лийвалайа, Суур-Амеэрика, Эндла и Техника. Парковочные места имеют маркировку и обозначены ID-номером (например, A55 и B23).

По словам исполнительного директора компании Tuul Яана Кекишева, все больше людей считают электросамокаты хорошим способом для экологичного, удобного и быстрого передвижения по городу.