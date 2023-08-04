Скончалась жена Раймонда Паулса

Mūžībā devusies Maestro Raimonda Paula sieva Lana Paula. Izsakām līdzjūtību tuviniekiem. pic.twitter.com/LzOQwlx8lQ — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) August 4, 2023

Ранее о смерти своей бабушки в Instagram сообщила внучка Раймонда Паулса Анна-Мария, пишет RusTVNet.

Neizsakāmi skumji… Līdzjūtība visiem piederīgajiem pic.twitter.com/Vra11ZFDWc — Inga Jākobsone 🇱🇻❤️ 🇺🇦 (@donis777) August 4, 2023

Напомним, на прошлой неделе состоялась презентация книги «Ak, sievietes» сестры Раймонда Паулса Эдите Пауле-Вигнере. Эту работу автор посвятила жене брата - Лане Пауле. Однако сама Лана на мероприятие прибыть не смогла, сообщало издание Privātā Dzīve.

В беседе с журналом Эдите рассказала, что у Ланы были проблемы со здоровьем: «Она только что вышла из больницы и очень больна. Ей очень тяжело».

«Лана в постели, она не может ходить», - добавил Раймонд Паулс.

Как сообщалось, в прошлом году Лана перенесла операцию на ноге. Маэстро и его супруга 31 августа должны были отметить 61-ю годовщину свадьбы.

Раймонд и Лана (Светлана Епифанова) познакомились в 1959 году после одного из концертов артиста в составе Рижского эстрадного оркестра в Одессе. Лана в тот момент училась в Одесском университете.