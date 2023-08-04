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Скончалась жена Раймонда Паулса

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Супруга Раймонда Паулса Лана
Супруга Раймонда Паулса Лана Фото: LETA

В пятницу, 4 августа, стало известно, что жена Раймонда Паулса Лана скончалась, сообщает служба новостей Латвийского телевидения в Twitter. 

Ранее о смерти своей бабушки в Instagram сообщила внучка Раймонда Паулса Анна-Мария, пишет RusTVNet.

Напомним, на прошлой неделе состоялась презентация книги «Ak, sievietes» сестры Раймонда Паулса Эдите Пауле-Вигнере. Эту работу автор посвятила жене брата - Лане Пауле. Однако сама Лана на мероприятие прибыть не смогла, сообщало издание Privātā Dzīve.

В беседе с журналом Эдите рассказала, что у Ланы были проблемы со здоровьем: «Она только что вышла из больницы и очень больна. Ей очень тяжело». 

«Лана в постели, она не может ходить», - добавил Раймонд Паулс. 

Как сообщалось, в прошлом году Лана перенесла операцию на ноге. Маэстро и его супруга 31 августа должны были отметить 61-ю годовщину свадьбы. 

Раймонд и Лана (Светлана Епифанова) познакомились в 1959 году после одного из концертов артиста в составе Рижского эстрадного оркестра в Одессе. Лана в тот момент училась в Одесском университете.

Поженилась пара 31 августа 1962 год. В 1962 году у пары родилась дочь - Анета.

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