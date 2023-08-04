Субботним утром, 22 июля, жительница Таллинна решила закупиться впрок и отправилась в магазин. Когда она платила в кассе, краем глаза заметила, что какой-то незнакомец засовывает ее покупки к себе в сумку.
Клиентка Maxima испытала шок в магазине: «Он запихивал мои покупки к себе в сумку, пока я расплачивалась на кассе»
Жительница Таллинна Людмила (имя изменено, известно редакции - прим. ред.) летним субботним утром отправилась за покупками в Maxima XXX, который расположен на улице Линнамяэ в Ласнамяэ.
«Был выходной день, я не спеша прошлась по магазину. Долго выбирала себе шампунь, кондиционер. Взяла несколько пачек кофе, на которые в тот день были хорошие скидки. Рыбу, креветки, шоколад и много других продуктов, а также что-то из бытовой химии и средств личной гигиены», - рассказала нашей редакции жительница столицы.
После неспешного круга по магазину продуктовая тележка Людмилы была набита доверху. Пока продавщица пробивала товары на кассе, покупательница с кошельком наготове прилежно стояла рядом и ждала момента, когда сможет расплатиться. Но тут уголком глаза женщина заметила, что какой-то незнакомец складывает ее покупки, уже пробитые кассиром, к себе в тряпичную сумку.
«Мужчина, что вы делаете?!» - от возмущения начала кричать Людмила. Будучи женщиной не из робкого десятка, она выдернула сумку из рук незнакомца и достала из нее свою пачку зерен кофе, шампунь, упаковку ветчины.
Мужчина с тряпичным пакетом даже не извинился, а молча засеменил к выходу из магазина. Людмилу, у которой к тому моменту уже подскочило давление, успокаивала вся очередь, а кассир на всякий случай сверила по чеку все ее покупки.
У клиентки Maxima XXX сложилось впечатление, что незнакомый мужчина действовал со злым умыслом. Ведь до Людмилы он ничего не покупал в этой кассе. Другие покупатели в очереди также были удивлены происходящим и перешептывались: какая наглость!
Сама же Людмила говорит, что столкнулась с таким впервые, хотя все время ходит за покупками в этот магазин. «Я теперь не могу выбросить из головы мысль, что, может, и раньше у меня таким образом воровали продукты. Когда ты совершаешь большую покупку и расплачиваешься за нее, просто физически не можешь уследить за всем происходящим вокруг. Это хорошо, когда приходишь в магазин с кем-то, или как за границей, когда сотрудник, пока ты расплачиваешься, уже раскладывает твои покупки по пакетам», - размышляет жительница Таллинна. Она отмечает, что обратилась в редакцию, чтобы предупредить всех жителей Эстонии: следите за своими товарами на кассе!
«Я почти уверена, что этот мужчина, к слову, на вид ему было лет шестьдесят, покусился на мои покупки умышленно. Можно случайно что-то одно схватить, но не столько дорогих вещей сразу. Думаю, что это новый способ воровства. Народ нищает, слышала, что уже в магазинах едят, чтобы не платить. А теперь столкнулась с этим. Будьте бдительны!», - сообщила Людмила.
Руководитель отдела безопасности Maxima Eesti Меэлис Пеэт подтвердил, что о подобных случаях ему действительно известно, но их можно пересчитать по пальцам.
«Было несколько случаев, когда покупатель укладывал товар на кассе в сумку, а кто-то злонамеренно что-то из нее крал. Это, безусловно, не самая распространенная ситуация, и если она произошла, мы рекомендуем немедленно обратиться к охраннику или другому сотруднику магазина. В целом же покупатель должен сам следить за товарами, которые он купил. У кассира, увы, нет на это ни времени, ни возможности. Мы понимаем, что подобная ситуация могла очень сильно расстроить покупательницу, и сожалеем, что в нашем магазине ей были причинены неудобства», - прокомментировал неприятный инцидент Меэлис Пеэт.