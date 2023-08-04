Клиентка Maxima испытала шок в магазине: «Он запихивал мои покупки к себе в сумку, пока я расплачивалась на кассе»

Сама же Людмила говорит, что столкнулась с таким впервые, хотя все время ходит за покупками в этот магазин. «Я теперь не могу выбросить из головы мысль, что, может, и раньше у меня таким образом воровали продукты. Когда ты совершаешь большую покупку и расплачиваешься за нее, просто физически не можешь уследить за всем происходящим вокруг. Это хорошо, когда приходишь в магазин с кем-то, или как за границей, когда сотрудник, пока ты расплачиваешься, уже раскладывает твои покупки по пакетам», - размышляет жительница Таллинна. Она отмечает, что обратилась в редакцию, чтобы предупредить всех жителей Эстонии: следите за своими товарами на кассе!

«Я почти уверена, что этот мужчина, к слову, на вид ему было лет шестьдесят, покусился на мои покупки умышленно. Можно случайно что-то одно схватить, но не столько дорогих вещей сразу. Думаю, что это новый способ воровства. Народ нищает, слышала, что уже в магазинах едят, чтобы не платить. А теперь столкнулась с этим. Будьте бдительны!», - сообщила Людмила.

Руководитель отдела безопасности Maxima Eesti Меэлис Пеэт подтвердил, что о подобных случаях ему действительно известно, но их можно пересчитать по пальцам.