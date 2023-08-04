Туристы пожаловались на элитный отель в Доминикане: видели труп, публичный секс и фекалии в бассейне

«Это был 100% самый плохой отпуск, в котором мы когда-либо были. Единственной хорошей вещью в отпуске был номер! Когда мы впервые пошли в бассейн, то увидели, как гости курят траву в бассейне, люди занимаются сексом в бассейне, и все это было мерзко. Мы видели, как одна женщина блевала в бассейне, а другой гость на самом деле опорожняется в бассейне. За 17 дней нашего пребывания к нам подошли люди, предлагавшие нам наркотики примерно десять раз. Охранников тоже не было, из-за чего все было очень опасно. Женщина упала с балкона, пока мы были там, и мы прошли мимо и увидели ее тело, спрятанное под простыней. Это было действительно жутко, поскольку мы не понимали, что происходит», - поделился он.