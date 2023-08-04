Известная эстонская телеведущая вспомнила, что случилось в прошлом году за несколько дней до свадьбы

«Первой остановкой для нас как официальных супругов стал обувной мир универмага Kaubamaja, потому что в туфлях на каблуках мне было неудобно. С тех пор это были только кроссовки и жизнь без забот», - вспоминает в социальных сетях телезвезда Эва-Эссе Сыырумаа о том, как за несколько дней до свадьбы они с Сандером отправились к нотариусу.

«Мистер и миссис С.»- так она подписала прекрасные снимки со дня своей свадьбы, состоявшейся 6 августа прошлого года, когда она сочеталась браком со своим давним партнером Сандером Сыырумаа.

«Восемь лет и еще целая вечность впереди», - подписала Эва в Инстаграме фотографию, опубликованную в январе 2021 года, когда они отмечали восьмилетие совместной жизни. Тогда на ее пальце впервые сверкнуло красивое кольцо, которое оказалось помолвочным.

«Это правда», - сказала она Õhtuleht, добавив, что скоро зазвонят свадебные колокольчики.

«Дни, наполненные солнцем, дорогими друзьями и классными сюрпризами, сопровождаемые потоком самых положительных эмоций», - так Эва описала организованный ею в июле прошлого года девичник, когда сюрприз, начавшийся на Найссааре, закончился на Мальте.