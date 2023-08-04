Расскажу, как было на самом деле: Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка

Российский музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook 1 августа опубликовал отзыв о фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2023, который традиционно проходит под патронатом латвийской певицы Лаймы Вайкуле, пишет gordonua.com
«Давайте после всех помоев, которые вылили на фестиваль Лаймы (сколько же дерьма в людях!), я вам расскажу, как было на самом деле. Было офигенно. Три дня прекрасной музыки на сцене [концертного зала] «Дзинтари» при полных залах (а зал там очень немаленький), артисты из разных стран мира, и главное – невероятно доброжелательная публика. Лайма, спасибо!» – написал он.
Макаревич также высказался о судьбе русского языка.
«Немного по поводу языка (мысль не моя). Глупо обвинять немецкий язык в преступлениях [немецкого фюрера Адольфа] Гитлера, но в начале ХХ века он был одним из трех ведущих языков мира – язык философии, науки, медицины. После Второй мировой он окончательно (и, думаю, бесповоротно) утратил свои позиции. Поблагодарим президента за усилия по продвижению русского языка на планете», – добавил музыкант.
Макаревич опубликовал фото и видео, снятые на фестивале. В частности, запись исполнения песни «Она», которую исполнил вместе с Вайкуле.