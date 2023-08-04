Расскажу, как было на самом деле: Макаревич высказался о фестивале Вайкуле и судьбе русского языка

«Давайте после всех помоев, которые вылили на фестиваль Лаймы (сколько же дерьма в людях!), я вам расскажу, как было на самом деле. Было офигенно. Три дня прекрасной музыки на сцене [концертного зала] «Дзинтари» при полных залах (а зал там очень немаленький), артисты из разных стран мира, и главное – невероятно доброжелательная публика. Лайма, спасибо!» – написал он.